El Club de Xubilados e Pensionistas 'Aroña' de Lampón recibe una ayuda municipal de 1.200 euros para sus actividades y desplazamientos

El presidente del Club de Xubilados 'Aroña' de Lampón, Juan Jesús Ares, arropado por directivos de la entidad, firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Boiro

La asociación Club de Xubilados e Pensionistas ‘Aroña’ de la parroquia de Santiago de Lampón y el Ayuntamiento de Boiro firmaron un convenio a través del que la Administración local destina 1.200 euros para sufragar actividades y desplazamientos que lleva a cabo dicha entidad.

Esa ayuda económica se otorga con la finalidad de promover el bienestar social de los mayores y fomentar la organización de actos recreativos y culturales. El acto contó con la participación del primer edil y del teniente de alcalde, José Ramón Romero y Luis Ruiz, respectivamente, con el presidente del club, Juan Jesús Ares, arropado por representantes de su junta directiva.