Boiro
El Club de Xubilados e Pensionistas 'Aroña' de Lampón recibe una ayuda municipal de 1.200 euros para sus actividades y desplazamientos
Esa ayuda económica se otorga por parte de la Administración local con la finalidad de promover el bienestar social de los mayores y fomentar la organización de actos recreativos y culturales
La asociación Club de Xubilados e Pensionistas ‘Aroña’ de la parroquia de Santiago de Lampón y el Ayuntamiento de Boiro firmaron un convenio a través del que la Administración local destina 1.200 euros para sufragar actividades y desplazamientos que lleva a cabo dicha entidad.
Esa ayuda económica se otorga con la finalidad de promover el bienestar social de los mayores y fomentar la organización de actos recreativos y culturales. El acto contó con la participación del primer edil y del teniente de alcalde, José Ramón Romero y Luis Ruiz, respectivamente, con el presidente del club, Juan Jesús Ares, arropado por representantes de su junta directiva.