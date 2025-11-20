Alumnos del IES A Cachada componen canciones sobre la violencia machista y visibilizar las nuevas formas de violencia en entornos digitales

El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Política Social, Raúl Treus, junto con personal del CIM, presentaron las actividades programadas

Boiro también se suma a la conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer con los centros educativo como motor del cambio en contra de las violencias machistas. Desde el Centro de Información á Muller (CIM) boirense se desarrolla durante todo el curso para Educación Secundaria un programa de intervención en sexualidad y en salud mental de los alumnos que se financia con cargo al Pacto de Estado.

El concejal de Política Social, Raúl Treus, manifestó que en esta ocasión el 25N se centratrá en la violencia digital, de la que detalló que está en aumento y que, por ello, se está trabajando especialmente en colegios e institutos “por ser rapaces motor de cambio”. Así, los alumnos de 1º de la ESO de los institutos de la localidad participan este mes en talleres de composición de canciones bajo el título ‘Creación musical pola igualdade’, a través de las que denuncian la problemática de la violencia machista y ayudan a dar visibilidad a las nuevas formas de violencia en entornos digitales.

La programación para el próximo martes, día 25 de noviembre, comenzará a las once de la mañana en la planta baja del consistorio con el desarrollo de un acto institucional con lectura de un manifiesto, seguido de una actividad de ‘micro aberto’ y sensibilización con la participación de alumnos de 1º de ESO del IES A Cachada presentarán las los temas elaborados en el taller musical. Ese mismo día se instalará en el consistorio una exposición que visibiliza las violencias y que luego se trasladará a los centros sociales y de enseñanza. Además, se iluminarán de color violeta durante la semana los principales monolitos y la fachada del edificio del Ayuntamiento, donde también se colocará una pancarta.

Por su parte, se indicó que el grupo de voluntariado ‘Turbina’ trabaja en la visibilización de la violencia contra la mujer, para o que realizará un ‘flashmove’, consistente en una acción artística y participativa para promover la igualdade y visibilizarla en las calles. El alcalde, José Ramón Romero, expresó su agradecimiento a la implicación del departamento de Política Social, y de manera específica al CIM, “pola programación para conmemorar esta data centrada na comunidade educativa, pero que vai moito máis alá dun día e traballa durante todo o ano en sensibilizar sobre a violencia contra as mulleres”.