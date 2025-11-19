Escolares de Boiro se acercan a oficios tradicionales para elaborar zuecos y construir panderetas a través del proyecto 'Artesanía na escola'

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitó a primera hora de esta mañana el colegio ‘Santa Baia’ de Boiro para presentar el programa ‘Artesanía na Escola’

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitó a primera hora de esta mañana el colegio ‘Santa Baia’ de Boiro para presentar el programa ‘Artesanía na Escola’, impulsado desde 2024 por la Xunta de Galicia para asistir a las demostraciones de la zoqueira Elena Ferro y del artesano de instrumentos tradicionales de percusión Xosé Manuel Sanín, que protagonizan las dos primeras unidades didácticas de esta iniciativa de divulgación de la artesanía, y que hoy acudieron al CEIP de Cespón.

Alén explicó que ‘Artesanía na escola’ es un programa de divulgación dirigido a los niños de los colegios de toda Galicia cuyo objetivo pasaa por presentarles a los escolares diferentes oficios artesanales como una profesión de futuro, haciendo hincapié en los más tradionales, al tiempo que los conciencia del valor del producto elaborado a mano y de la marca Artesanía de Galicia.

‘Artesanía na escola’ empezó con una unidad didáctica dedicada al oficio de los zoqueiros, a través de la figura de Elena Ferro, responsable del taller familiar ‘Eferro’, en Merza-Vila de Cruces, activo desde el año 1915 y que vió reconocida su trayectoria con Premio Nacional de Artesanía en 2019. Alén destacó de Elena Ferro su trabajo cun producto característico de la tradición rural: los zuecos de madera. “Esta artesá conseguiu un cambio no valor de uso deste calzado de traballo, outorgándolle un novo significado a este produto sen que perdese a súa esencia e reinventouno como complemento de moda con constantes innovacións en deseños, materiais e cores”.

Por su parte, Xosé Manuel Salvado Sanín, del taller ‘Sanín Percusión Tradicional’, en Santiago de Compostela, es el protagonista de la segunda de las unidades didácticas de ‘Artesanía na Escola’ Bajo el título ‘Eu son artesán de percusión tradicional’, que se centra en la historia y elaboración de la pandereta, uno de los instrumentos más tradicionales de Galicia.

Por último, el director xeral de Comercio e Consumo, informó que la Fundación Artesanía de Galicia continúa trabajando en la siguiente unidad didáctica, que estará centrada en la elaboración de figuras de pan de Santo André de Teixido, con la finalidad de seguir incrementando la variedade de oficios que se presentan en el marco de esta iniciativa.