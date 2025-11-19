El aula Cemit de Boiro registra 158 novas altas de usuarios en lo que va de año y ha llegado a casi 2.800 personas desde el año 2011

El aula Cemit boirense, que se ubica en el centro social de la villa, lleva en activo desde el año 2010

El aula Cemit de Boiro, situado en el centro social de la villa, registró en lo que va de año 158 nuevas altas de usuarios en el millar de horas de formación impartidas, llegando a un total de 2.793 personas registradas desde el año 2011. Así se recoge en el balance de este servicio que se hizo público ayer por parte del Ayuntamiento, que precisa que, en cuanto a las edades de las nuevas altas, la mayor parte (84 usuarios) tienen entre 41 y 65 años, situándose a continuación la franja de 26 a 40 años. Y en lo que se refiere al sexo de los nuevos usuarios, destaca que el 55,06% son mujeres frente al 44,95% que son hombres.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 13 de noviembre de 2025 se levaron a cabo en el aula Cemit un total de 64 cursos en los que participaron 684 personas y se impartieron 22 charlas a las que asistieron 81 personas.Además, e precisó que ese servicio estuvo en funcionamiento un total de 2.701 horas entre formaciones, exámenes y el aula abierta disponible.

"O obxectivo da Rede Cemit na que está integrada a aula de Boiro é fomentar a autonomía persoal e o envellecemento activo mediante o uso das TIC; promover coñecementos e competencias dixitais para fomentar a empregabilidade dos cidadáns; así como impulsar a promoción da innovación social dixital", indicaron fuentes municipales, que recordaron que este aula Cemit lleva en activo desde 2010, "sendo de referencia dende os seus inicios debido a que conta con persoal adscrito ao centro e formación en novas tecnoloxías durante todos os meses do ano", concluye ese informe.