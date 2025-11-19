Arousa Lab se propone avanzar en la cooperación entre entidades para mejorar la resiliencia de la Ría frente al cambio climático

La cuarta reunión del comité social de la región asociada Arousa-Lab se celebró esta mañana en el Centro de Atención Integral de Amicos, en el lugar boirense de Comoxo

Reforzar la participación de las cofradías en los procesos de seguimiento marino, ampliar las acciones educativas vinculadas a la restauración de hábitats, promover campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y al sector extractivo y avanzar en la cooperación entre entidades para mejorar la resiliencia de la Ría de Arousa frente al cambio climático. Esas fueron algunas de las propuestas que para el próximo año se plantearon en el desarrollo de la cuarta reunión del comité social de la región asociada Arousa-Lab que tuvo lugar esta mañana en la sede del Centro de Atención Integral de Amicos, en el lugar boirense de Comoxo.

Además, en este espacio de trabajo colaborativo que agrupa a las cofradías de la ría arousana, al Consello Regulador da DOP Mexillón de Galicia, Opmega, Cetmar, centros educativos como el colegio ‘Santa Baia’, además de representantes de Amicos y de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Xunta de Galicia, se hizo un balance de las acciones desarrolladas durante los últimos meses dentro del proyecto matriz europeo Atlantic Arctic Agora (A-AAgora), orientado a la restauración y conservación de los ecosistemas marinos y a la promoción de soluciones basadas en la naturaleza con el horizonte en el año 2030, entre las que se destacaron por sus componentes las intervenciones de restauración, actividades educativas con escolares, jornadas divulgativas y refuerzo de la colaboración con el sector marítimo-pesquero.

Apuesta por la sostenibilidad

El jefe del Servizo de Desenvolvemento Pesqueiro de la Xunta de Galicia, José Martínez, subrayó que “Galicia leva anos apostando por la sostenibilidad y que iniciativas como Arousa-Lab ayudan a poner en valor un trabajo que lleva tiempo haciéndose en la zona y que puede inspirar modelos replicables en otras. “A colaboración con Amicos e co resto de membros do comité é una oportunidade tremenda para integrar a perspectiva social nas políticas de conservación dos recursos mariños, mostrando ás persoas con discapacidade intelectual partícipes de extender o coñecemento do mundo mariño e as súas problemáticas e boas prácticas, así como conductores do activismo medioambiental”, agregó.

Por su parte, el director xeral de Amicos, Xoán España, destacó que Arousa-Lab busca crear un grupo de trabajo en el que todas las entidades trabajen por la conservación del mar y busquen involucrar a todas las personas -niños, adultos, profesionales, ciudadanos y otros- en su cuidado y respeto. Y agradeció la presencia de todas las entidades en dicho comité “porque pouco a pouco se van creando pequenas actividades que van cambiando cousas, que é a mellor maneira de construír e facer posible que avancemos paso a paso”.

Restauración activa

España agregó que el trabajo conjunto les permitió profundizar en la restauración activa, pero también en el compromiso social con la protección del mar, y subrayó que el hecho de que escuelas, cofradías y entidades de investigación participen en las mismas acciones “é o mellor indicador de que estamos no camiño correcto. Non só é un factor integrador para os nosos activistas medioambientais, senón que tamén crea un vínculo moi importante coas entidades do mundo do mar”.

En el acto, que también contó con la participación del director de operaciones de Opmega, Lino Suárez; los patrones mayores de los pósitos de Carreira-Aguiño, e Ribeira y de A Illa de Arousa, José Antonio Santamaría, José Antonio Sieira y Juan José Rial, respectivamente, y la secretaria del CEIP ‘Santa Baia’, Ana Ramos, se destacó que Arousa-Lab continúa consolidándose como un laboratorio regional de referencia, integrando Administración pública, sector profesional, centros de investigación y comunidad educativa.