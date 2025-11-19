Mi cuenta

Boiro

El alcalde de Boiro reclama que la Diputación de A Coruña amplíe la vigencia del bono ‘Mercanavila’

Romero sostiene que “grazas a estes bonos estanse a rexistrar numerosas compras que redundan na actividade e dinamismo comercial e, en definitiva, na promoción económica das nosas vilas”

Chechu López
19/11/2025 06:00
El primer edil boirense se desplazó en su día a Noia para asistir a la presentación que el presidente de la Diputación hizo de la campaña 'Mercanavila'
El primer edil boirense se desplazó en su día a Noia para asistir a la presentación que el presidente de la Diputación hizo de la campaña 'Mercanavila'
Cedida

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, junto con el primer edil noiés, Francisco Pérez, solicitó ayer a la Diputación de A Coruña la ampliación de la duración del programa de dinamización comercial ‘Mercanavila’. Según dijo el regidor boirense, “grazas a estes bonos estanse a rexistrar numerosas compras que redundan na actividade e dinamismo comercial e, en definitiva, na promoción económica das nosas vilas”.

“É por iso que, esta mañá, vimos de solicitar conxuntamente á Deputación provincial que amplíe o programa de incentivos máis alá do 20 de novembro”, señaló el mandatario local noiés. Ambos recordaron que esta iniciativa, dotada con un total de seis millones de euros, está dirigida a fortalecer el pequeño comercio en los municipios coruñeses de menos de 20.000 habitantes. 

Ahondando en esa idea, Romero puntualizó que esta campaña está siendo "todo un éxito", y que por eso es por lo que los comerciantes demandan la ampliación de la misma mientra haya crédito disponible. Igualmente, recordó otros detalles de la iniciativa impulsada por la institución provincial como es que 'Mercanavila' permite a los consumidores acceder hasta 100 euros en descuentos directos, aplicables en los negocios adheridos, que varían entre 5 y 15 euros por compra, dependiendo del importe de la misma.

