Boiro

Jóvenes de O Barbanza y de otras localidades participan en un plan que la conecta con Berlín a través del voluntariado internacional

Se trata de una iniciativa en la que la Diputación de A Coruña y la Fundación Paideia colaboran desde hace dos décadas y que apostó por la igualdad de oportunidades y la movilidad en el medio rural

Chechu López
18/11/2025 07:10
Los jóvenes participantes en la última experiencia de voluntariado grupal desarrollada en Berlín participaron en la sede de Fundación Paideia en el acto de clausura junto a varias autoridades
Cedida

La Diputación de A Coruña y la Fundación Paideia colaboraron una vez más, como lo vienen haciendo desde hace dos décadas, en la promoción de estancias formativas internacionales para los jóvenes gallegos, a través de un proyecto de voluntariado que apuesta por la igualdad de oportunidades y la movilidad en el medio rural. 

Así, en el marco de esta iniciativa, la sede de la segunda entidad fue sede recientemente de un acto de cierre de la última experiencia de voluntariado grupal desarrollada en Berlín, y que contó con la participación de siete jóvenes procedentes de Boiro y de Porto do Son, Dodro y Outes, que tuvieron oportunidad de colaborar con organizaciones sociales locales y de participar en actividades culturales, así como de iniciarse en el aprendizaje del idioma alemán.

Participantes en la clausura

En el acto participàron los propios jóvenes que vivieron esa experiencia, acompañados del equipo técnico de la Fundación Paideia que los tutorizó, y asistieron el diputado provincial Antonio Leira Piñeiro, junto con el vicepresidente de la Fundación Paideia;, Guillermo Vergara Muñoz, y los alcaldes de Dodro, Xabier Castro Tourís, y de Porto do Son, José Luis Oujo Pouso.

Antonio Leira afirmó que este programa “é un exemplo do compromiso da Deputación coa mocidade, ofrecéndolles oportunidades reais de formación, aprendizaxe e apertura ao mundo que lles axudan a construír o seu futuro” y destacó la "gran iniciativa" de Paideia en este sentido. Este proyecto de voluntariado internacional está financiado por la Diputación de A Coruña y la Fundación Paideia, y forma parte de una  iniciativa más amplia destinada a fomentar la igualdad de oportunidades, el desarrollo personal y profesional y la movilidad internacional de la juventud gallega, sobre todo, en entornos naturales.

