El aula Cemit de Boiro acogerá este jueves por la tarde una actividad sobre las apps y herramientas vinculadas a la salud

El ciclo 'Muller e Saúde' se clausurará este jueve con una actividad sobre apps y herramientas vinculadas con la salud

El aula Cemit boirense, ubicada en el centro social de la villa, dará cabida este jueves, en horario de 16.30 a 19.30, a la actividad ‘Tecnoloxía e saúde: apps e novas ferramentas’, última propuesta que se programó en el marco del ciclo ‘Muller e Saúde’. Los interesados en asistir deben inscribirse en el CIM de Boiro enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico a cim@boiro.org o llamando al número de teléfono de contacto 981 844 800 y marcando la extensión 1295.

Esta última propuesta se suma a las que se desarrollaron con anterioridad, como fueron el 18 de octubre con un taller de autodefensa en el pabellón de Barraña y el miércoles 5 de noviembre se ofreció una conferencia sobre alimentación y bienestar femenino en el centro social de Abanqueiro, en el marco del programa 'Muller e Saúde. Semente de Autocoidado'.

El miércoles de la semana pasada hubo una sesión doble, con una charla en el consistorio titulada ‘Afrontamento para o crecemento persoal’ -tuvo continuidad dos días después- y una acción divulgativa en el centro social de Abanqueiro que versó sobre la salud mental y las herramientas para el día a día