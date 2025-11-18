Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Alertan del mal estado de los campos de fútbol de Vista Alegre, con césped levantado, baches y superficies duras, que están ocasionando lesiones

Perjudicados señalan que están causando lesiones continuas y de cierta gravedad a los jugadores, entre los que se incluyen 400 niños de la escuela de fútbol y componentes de otros clubes y veteranos

Chechu López
18/11/2025 05:40
Chechu Río

Deportistas que hacen uso de los campos de fútbol de titularidad municipal de Vista Alegre, así como sus familiares, alertan del mal estado que, a su juicio, presentan los recintos que los futbolistas tienen que pisar a diario en esas instalaciones. Refieren que los terrenos de juego presentan césped levantado, así como baches y superficies duras que, según advierten, están causando lesiones continuas e incluso de cierta gravedad a los jugadores, entre los que se incluyen los alrededor de 400 niños de la escuela de fútbol que hacen uso diario de esos campos, pero también integrantes de otros clubes de la localidad y equipos de veteranos. 

Algunos de los usuarios de esas instalaciones indican que ya no es la primera vez que denuncian esta peligrosa situación pues, apuntan, que ya se lo comunicaron a responsables municipales, pero subrayan que esos recintos sigue adoleciendo de una falta de mantenimiento. Señalan que es preciso que se acometa la revisión y, consecuentemente la renovación completa del césped de los campos de Vista Alegre para su correcta puesta a punto, pues afirman que Boiro, como cualquier otra localidad, merece tener unas instalaciones deportivas seguras, dignas y que estén bien mantenidas. Por ello, reiteran sus demandas para que se adopten medidas para solucionar los problemas sobre los que vuelven a alertar para evitar que se sigan produciendo la temidas y nada deseadas lesiones de los futbolistas que usas esos recintos.

