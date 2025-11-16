Mi cuenta

Boiro

El centro social de Boiro alberga la proyección de los premiados cortometrajes 'Nai', 'Véxote' y 'Pura'

Esta actividad, que dará comienzo a partir de las siete de esta tarde, se enmarca dentro del ciclo de cine 'Mestre Mateo'

Chechu López
16/11/2025 06:00
Cartel con imágenes de los cortometrajes 'Nai', 'Véxote' y 'Pura', que se proyectarán esta tarde en el centro social boirense
El centro social de Boiro acogerá a partir de las siete de esta tarde la proyección de tres cortometrajes dentro del ciclo de cine ‘Mestre Mateo’. Por un lado, se podrá ver ‘Nai’, con dirección de Tito Refoxo y las interpretaciones de Andrea Vilariño, Denis Gómez, Felipe Pariente, Lena Fernández y Javier Gálego, que cuenta la historia de la desaparición de una niña en la Galicia profunda provoca la desesperación de su madre por recuperar a lo que más quiere.

Las otras dos cintas serán ‘Véxote’ de Óscar Pardo Cartelle y con Xulio Abonjo, María Lado, y Fran Lareu en el reparto, y 'Pura' con Carmen Méndez Lamas en la dirección. Mientras las primera presenta la historia de David y Lola que van a pasar unos días a la casa rural de su amigo Marcos y en medio de la naturaleza buscan encontrarse y dejar atrás la tristeza que le acompaña a ella; la otra presenta a una mujer que regresa a casa para recordar y reconocerse, por lo que coge una cámara y por primera vez, el retrato de su madre y de su abuela es el suyo propio y gracias a ellas se reconcilia con el lugar y los recuerdos.

