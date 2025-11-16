Mi cuenta

Boiro

La adversa meteorología no pudo con las ganas de diversión en el magosto comunitario organizado por la asamblea local de Cruz Roja de Boiro

La ubicación inicialmente prevista para la fiesta en la Praza da Terceira Idade se trasladó al local Leñaverde, donde se contó con una nutrida afluencia de personas a sus diferentes actividades

Chechu López
16/11/2025 08:00
Voluntarios de la asamblea local de Cruz Roja de Boiro se encargaron del reparto de las castañas entre los asistentes
Chechu Río

La asamblea local de Cruz Roja de Boiro celebró ayer un magosto comunitario que estuvo bastante concurrido. La adversa meteorología que reinó a lo largo de toda la jornada provocó que la ubicación inicialmente prevista para su celebración al aire libre en la Praza da Terceira Idade se tuvo que cambiar para desarrollar todas las actividades programadas a cubierto y no demasiado lejos, pues concretamente se realizó en el local Leñaverde, en el sótano del centro social boirense.

La programación de este evento popular incluyó a partir de las doce del mediodía la actuación del Mago Teto, y pasada la una y media de la tarde dio comienzo una comida popular. Tras la sobremesa, se desarrolló el magosto-serán con Xilbarbeira, Os da Boina, Aroña y Mar de Cabo y en el que se sirvieron las apreciadas castañas asadas.

Las actuaciones musicales durante el serán programado fueron uno de los principales atractivos del evento
Chechu Río
Las castañas hicieron las delicias entre los asistentes a la fiesta comunitaria programada por la asamblea local de Cruz Roja
Chechu Río
La actuación del Mago Teto en el local Leñaverde estuvo muy concurrida de público
Chechu Río

