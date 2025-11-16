La adversa meteorología no pudo con las ganas de diversión en el magosto comunitario organizado por la asamblea local de Cruz Roja de Boiro

Voluntarios de la asamblea local de Cruz Roja de Boiro se encargaron del reparto de las castañas entre los asistentes Chechu Río

La asamblea local de Cruz Roja de Boiro celebró ayer un magosto comunitario que estuvo bastante concurrido. La adversa meteorología que reinó a lo largo de toda la jornada provocó que la ubicación inicialmente prevista para su celebración al aire libre en la Praza da Terceira Idade se tuvo que cambiar para desarrollar todas las actividades programadas a cubierto y no demasiado lejos, pues concretamente se realizó en el local Leñaverde, en el sótano del centro social boirense.

La programación de este evento popular incluyó a partir de las doce del mediodía la actuación del Mago Teto, y pasada la una y media de la tarde dio comienzo una comida popular. Tras la sobremesa, se desarrolló el magosto-serán con Xilbarbeira, Os da Boina, Aroña y Mar de Cabo y en el que se sirvieron las apreciadas castañas asadas.

Las actuaciones musicales durante el serán programado fueron uno de los principales atractivos del evento Chechu Río

Las castañas hicieron las delicias entre los asistentes a la fiesta comunitaria programada por la asamblea local de Cruz Roja Chechu Río