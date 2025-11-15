Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Un coche aparcado sin frenos acaba en el agua de una playa de Boiro, y cubierto por las olas, tras atravesar el jardín y paseo marítimo del lugar

El suceso ocurrió en Barraña, a la altura del edificio de Las Colonias, en Praia Xardín, y el vehículo pudo ser rescatado con la ayuda de un tractor, que lo llevó hasta una zona segura

Chechu López
15/11/2025 14:48
Un monovolumen de la marca Dacia sin frenos se desplazó por un jardín y un paseo y atravesó la playa de Barraña hasta llegar a la orilla, donde fue cubierto por las olas del mar
Un monovolumen de la marca Dacia sin frenos se desplazó por un jardín y un paseo y atravesó la playa de Barraña hasta llegar a la orilla, donde le pasaron por encima las olas del mar
Cedida

Un vehículo monovolumen acabó a primera hora de esta mañana en el agua de la playa de Barraña, a la altura del edificio de Las Colonias, en Praia Xardín, en Boiro. Al parecer, su dueño, que es natural de la vecina localidad de A Pobra, pero que reside en la villa boirense, estacionó ese coche en las inmediaciones del pabellón polideportivo.

Se cree que lo hizo sin activar el freno de mano ni dejar puesta la marcha y, cuando no había nadie dentro, empezó a desplazarse al ser impulsado por la pendiente de la zona, rebasando la acera, una zona ajardinada con árboles y el paseo marítimo, para seguidamente seguir rondando por la arena hasta detenerse en la orilla, en donde fue alcanzado por el agua, pues las olas le llegaron a pasar por encima en numerosas ocasiones. 

Tras recibirse en aviso de esa incidencia, en el lugar se personaron efectivos del servicio municipal de Protección Civil y con la colaboración de un tractor remolcaron el automóvil afectado hasta una zona donde no corriera peligro, y posteriormente se lo llevó una grúa.

