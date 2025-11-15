Tratan de reactivar el colectivo vecinal ‘Guillermo Torrado’ de Abanqueiro, que acumula una década sin actividad

El centro social de Abanqueiro acogerá la asamblea vecinal el día 22 de noviembre Chechu Río

Hace una década que no se tenía conocimiento de la asociación de vecinos ‘Guillermo Torrado’ de Abanqueiro, pues llevaba todo ese tiempo sin actividad alguna. Hace un par de años que surgió entre varios residentes de esa parroquia boirense la idea de constituir una fundación para la conservación de su patrimonio histórico, pero fue una opción que se descartó al enterarse de que se requería mucho dinero para ponerla en marcha. Echando mano de esa idea, ahora plantean la posibilidad de que reactivar el referido colectivo que lleva el nombre de su referido vecino, que fue alcalde de 1924 a 1930 y que, según recuerdan, consiguió que la localidad se enganchase al tren del progreso.

Para ello, una de las vecinas, Anuska García, anuncia la convocatoria de una asamblea para el próximo sábado, 22 de noviembre, a partir de las siete de la tarde, en la que como puntos del orden del día figuran la modificación de los estatutos para adaptarlos a los nuevos tiempos, pues no sufrieron cambios desde 1974, y también la elección de una junta directiva. La promotora anuncia que ella no se puede poner al frente por cuestiones personales, pero que pueden contar con ella para ser vocal y echar una mano en todo lo que pueda, por lo que anima a otros vecinos a liderar esa apuesta.

Acondicionamiento

García expresó su confianza de que acusa mucha gente a esa reunión y se consiga reflotar a asociación ‘Guillermo Torrado’. Se indica que no sólo podrán formar parte de ese colectivo quienes estén empadronados en Abanqueiro, sino también aquellas personas y empresas vinculadas con la parroquia o que tengan interés en ella, pese a vivir en otro sitio. Entre quienes impulsan la reactivación de la asociación señalan que .juntos pueden luchar por mejorar carretera, pedir más alumbrado y el desbroce de pistas de acceso a playas y fincas, gestionar que sus terrenos se puedan construir viviendas unifamiliares, ver la posibilidad de reparar el cementerio y tratar de ampliarlo, ayudar a todas las personas que tengan un problema a solucionarlo y, el objetivo de la pretendida fundación de conservar su patrimonio, entre otras.

Anuska García, que en la asamblea realizará una breve introducción de los que se pretende hacer, manifestó que todo eso y mucho más se puede conseguir con la colaboración del Ayuntamiento de Boiro, con subvenciones de la Xunta de Galicia y de la Diputación Provincial de A Coruña, "cunha pequena aportación de cada casa de Abanqueiro que queira implicarse". Y concluyó diciendo que Abanqueiro es una parroquia en la que tanto en los lugares de Triñáns, Graso, San Martiño, Aldea Grande, Igrexa, Monte de Exipto y O Chazo "importamos todos".