La gala de los Premios ABE 2025 festejó anoche en 'A Pousada da Galiza Imaxinaria' su edición con mayor participación

La ceremonia de entrega de los Premios ABE 2025 remató con la tradicional foto de los galardonados Cedida

La sala de conciertos ‘A Pousada da Galiza Imaxinaria’ albergó anoche la ceremonia de entrega de los Premios ABE 2025, que desde la patronal local destacaron como un encuentro que se consolidó como la gran cita anual de los empresarios boirenses y que resultó la “máis multitudinaria”, al reunir a más de 200 personas, “superando todos os rexistros anteriores e converténdose na edición con maior participación desde a creación dos galardóns”.

La ceremonia empezó sirviéndose un espumoso de bienvenida, momento que aprovecharon los asistentes para intercambiar impresiones en un ambiente distendido antes de acto oficial que, tal y como se anunció, estuvo conducido por el humorista e presentador David Amor, que dio el pistoletazo de salida con un monólogo cargado de ironía y proximidad, marcando el tono desenfadado que acompañó al evento.

Daniel García, presidente de la Asociación Boirense de Empresas, tomó la palabra para hacer balance del 2025, destacando que fue “un ano extraordinario, no que batemos récords en todos os ámbitos”, deteniéndose en que sumaron 15 nuevas empresas entre sus socios y ya alcanzan las 207, y puso en valor el trabajo de acompañamiento que hicieron con las empresas, sobre todo en la tramitación de subvenciones, “onde se mantén unha taxa de éxito superior ao 90%”.

Momento esperado

Seguidamente, llegó el esperado momento de la entrega de los reconocimientos, empezando por el premio al ‘Mellor Comercio 2025’ para Librería El Cisne, que recogió su propietario, Rafael García Hermida, de manos de Miguel Mosteiro, de Gastrolab Arousa, que obtuvo esa misma distinción en 2024. “Este premio é unha enorme alegría e un recoñecemento a todos os clientes que nos acompañan desde hai tantos anos. E quixo realizar unha mención especial para as miñas empregadas que son as que me acompañan no día a día e coas que quero compartir este premio”, dijo Rafael García.

La ‘Mellor Empresa 2025’ fue Bar Os Fornos, recogiendo el galardón Juan José Romero Triñanes, Siño Romero y Jorge Romero, a quienes se lo entregó Jorge Fajardo, director xeral de Grupo JJ Chicolino, que obtuvo esa distinción el año pasado. Los agraciados indicaron que “recibir este premio é un orgullo para toda a familia e para o noso equipo, que é quen fai posible o día a día de Os Fornos. Grazas aos clientes pola súa confianza e por facer que o noso proxecto siga medrando”.

Emotividad

El momento más emotivo de la noche lo protagonizó José Ramón Outeiral Lapido, gerente de Autos Ramón Outeiral, que fue reconocido con el Premio de Honra 2025 por su trayectoria al frente de una empresa familiar con más de 75 años de historia en el transporte de viajeros. Daniel García, que le entregó el galardón, y David Amor se alternaron en la lectura de los méritos contraídos, destacando su capacidad para mantener vivo el legado familiar, impulsar la modernización del Grupo Outeiral o trasladar su sede al polígono industrial de Espiñeira. El público le dedicó una prolongada ovación a Outeiral Lapido, quien manifestó que “este recoñecemento é moi especial porque resume unha vida dedicada ao transporte e á empresa familiar. Agradezo profundamente á ABE e, sobre todo, a miña familia por acompañarme en cada paso deste camiño”.

Tras esas palabras, David Amor regresó al escenario con un nuevo monólogo, antes de dar paso a la intervención del teniente alcalde de Boiro, Luis Ruiz, que destacó “o papel esencial da ABE” para el comercio y las empresas del municipio. Tras hacerse las fotos de rigor, los asistentes fueron invitados a un aperitivo pincho, y las DJ ‘Pidechas o Corpo’ -Fragabuqui y Wanda Buluba- pusieron ritmo musical y humor a la celebración. Durante la fiesta se llevó a cabo el sorteo de un Bono ABE de 100 euros entre los presentes.