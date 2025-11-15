Mi cuenta

Boiro

Joan Morera muestra en ‘La Doce’ sus cianotipias elaboradas con material de desecho recogido en la ruina de una fábrica viguesa de vidrio y cerámica

Los responsables de la galería boirense indican que la muestra es una magnífica ocasión para conocer la evolución del proyecto que el artista olívico realiza del histórico emporio de empresas Álvarez

Chechu López
15/11/2025 06:00
La exposición 'La noche estrellada' de Joan Morera se `pude visitar en el espacio de arte 'La Doce' hasta el 8 de diciembre
La exposición 'La noche estrellada' de Joan Morera se `pude visitar en el espacio de arte 'La Doce' hasta el 8 de diciembre
Cedida

El espacio de arte ‘La Doce’ de Boiro alberga hasta el 8 de diciembre la exposición ‘Una noche estrellada’ del artista olívico Joan Morera Arbones, doctor en Bellas Artes pòr la Universidade de Vigo con la tesis 'Construcción simbólica del paisaje gallego. Transmisión generacional del paisaje'. Se compone de un conjunto de cianotipias -técnica fotográfica del siglo XIX- de tamaño medio y que el artista elaboró en 2024 y 2025 sobre papel recogido en la ruina de la fábrica del Grupo de Empresas Álvarez, en Vigo, usando materiales de desecho allí encontrados, como cerámica, vidrio y plantas.

Los responsables de la galería 'La Doce' indican que esta muestra es una magnífica ocasión para conocer la evolución del proyecto que Joan Morera Arbones está realizando sobre el histórico emporio empresarial del vidrio y cerámica referido, en concreto en lo que se refiere a las ruinas del inmenso complejo industrial de Santa Clara, en Vigo, y que define como "ese agujero negro que todo lo absorbe".

"Desde la poética del index y la nostalgia consciente, este trabajo se regocija en lo decadente, usa la tradición fotográfica del  siglo XIX para regurgitar el tiempo robado, para esculpir en azul las noches perdidas", subrayan desde 'LA Doce'. "Revisitar lugares, formas buscando un territorio, un paisaje imposible que no termina de desaparecer. Caminar para volver, la lentitud como necesidad y lo reflexivo como propuesta", concluyen desde la galería de arte boirense.

