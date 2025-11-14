Diputación y Ayuntamiento apuestan en Boiro por apoyar al rural con acciones de adaptación, sostenibilidad y emprendimiento del sector agroalimentario

La jornada 'Agro 360º' se desarrolló en el espacio coworking Lab Barbanza, en el polígono industrial de Espiñeira, en Boiro

La Diputación de A Coruña apuesta por apoyar al medio rural a través de iniciativas como la ‘Feira Agro 360º, Sector Agroalimentario Galego’, que se celebró esta mañana en el coworking Lab Barbanza de Boiro sobre adaptación, sostenibilidad y emprendimiento en el sector agroalimentario. Rosa Ana García, diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, acompañada del concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, destacó en su intervención en la clausura de este evento el esfuerzo de la institución provincial por “fixar poboación, estimular o emprego e fomentar a cooperación no espazo rural”.

Así lo indicó en su intervención en esta jornada, sobre la que dijo que “pon de manifesto o noso compromiso con todas aquelas persoas que emprenden no rural. É un exemplo de como a Deputación da Coruña transforma as súas apostas pola economía verde, a transformación agroalimentaria e a colaboración territorial en accións concretas”, precisó García.

Intercambio de experiencias

El evento incluyó mesas de debate especializadas, espacios de diálogo con expertos de la cadena de valor agroalimentaria y un área de networking para favorecer contactos e intercambio de experiencias. “O que vimos hoxe en Boiro é un claro exemplo de como o rural galego está a reinventarse: hai talento, creatividade e, sobre todo, moitas ganas de cooperar. Ese é o camiño: traballar en rede, sumar esforzos e facer que Galicia siga sendo sinónimo de calidade, responsabilidade e futuro”, agregó la diputada provincial, que subrayó la importancia del trabajo conjunto entre administraciones y agentes del sector.

Con anterioridad, el alcalde boirense, José Ramón Romero, manifestó que desde el Ayuntamiento “temos un forte compromiso coa promoción do emprego e este encontro é o resultado da colaboración que define este centro de formación, innovación, traballo e emprendemento; aquí créanse sinerxías que dan como resultado o xurdimento de ideas e proxectos emprendedores e de futuro”, dijo el primer edil.

En este sentido, el mandatario local también se refirió a la jornada ‘Agro 360º’ promovida por las empresas que forman parte del Lab Barbanza, como Orixe Salgada, que se ocupó de la coordinación y organización de las referidas mesas de debate; Espazos verdes y David García, que se encargaron de la decoración del espacio; Crea e Innova, responsable de la imagen y difusión del evento, y Ángela Novo que, tras una colaboración con Orixe Salgada, logró elaborar unas velas artesanas a base de algas que todos os asistentes recibieron como obsequio.

Mesas de debate

La primera mesa de debate, que estuvo centrada en la sostenibilidad ambiental y cambio climático, abordó los marcos legales que actualmente marcan el rumbo en el sector tanto en lo relativo a sostenibilidad como adaptación al cambio climático. Contó con la participación de José Ramón Vázquez, vicepresidente de Viratec; Jacobo Feijoo, responsable de medio ambiente y cambio climático de Unións Agrarias; Higinio Mougán, director-gerente de Agaca, y Pablo Condo, ingeniero técnico agrícola y responsable de Agrotech en Sinerxia Consultores.

La segunda mesa, sobre innovación y empresa, ofreció ejemplos reales se proyectos e iniciativas que surgen del propio sector y que pueden servir de inspiración para las buenas prácticas. En esta mesa participaron Paula Souto, directora de I+D de Jealsa; Ángela Yusta, responsable de I+D en Paco y Lola; Javier Caneda, responsable de producción vegetal en Del Agro, y José iglesias, co-fundador y CEO de Stelviotech.

La tercera y última de las mesas de debate, que versó de emprendimiento y nuevos modelos de negocio con una presentación de proyectos inspiradores que se están abriendo camino entre la sostenibilidad y la resiliencia, contó co0n las intervenciones de Elena Vitoria, CEO de Salmoira; Rosa Arcos, secretaria xeral de Fademur; Deborah Franco, fundadora de Monet Tecnología e Innovación, y Maruxa y Carmiña, cofundadoras de Canumi.