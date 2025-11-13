El partido político Unión de Ciudadanos Independientes elige a Miguel Piqueras como su coordinador local en Boiro

Miguel Piqueras es el nuevo coordinador local de Unión de Ciudadanos Independientes-UCIN Boiro Chechu Río

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) anuncia oficialmente el nombramiento de Miguel Piqueras como su coordinador en Boiro. Con esta designación, este partido político subraya que refuerza su estructura territorial y que reafirma su compromiso “con una política cercana, transparente y basada en el diálogo con la ciudadanía”. Piqueras, muy conocido en la localidad y con una amplia trayectoria de implicación en la vida social y vecinal, asume el cargo “con ilusión, energía y un firme compromiso con Boiro y sus vecinos” y sostiene que representa los valores que UCIN quiere trasladar a la política municipal: “cercanía, escucha activa y trabajo constante”.

“Este es un proyecto que nace de la gente y para la gente. Queremos que los vecinos tengan voz, que se sientan escuchados y que vean resultados reales. Mi compromiso es estar presente, trabajar desde el terreno y construir juntos un Boiro mejor para todos”, afirmó Miguel Piqueras. Desde UCIN destacan que este coordinador cuenta con una “visión clara de las necesidades locales” y “una gran capacidad para unir y generar consensos”. Desde este partido político también destacan su “perfil conciliador, su cercanía y su implicación personal en la mejora del municipio” como factores clave para su nombramiento.

Recuperar la confianza

La nueva coordinación local anuncia que centrará sus esfuerzos en recuperar la confianza ciudadana en la política, promoviendo la participación vecinal, el diálogo abierto y propuestas "que respondan de verdad a las prioridades de la gente". UCIN Boiro sostiene que quiere ser "una alternativa constructiva, comprometida y honesta". “Estamos aquí para sumar, no para dividir. Para trabajar codo a codo con los vecinos y con todos los que crean que Boiro merece más y mejor. UCIN es un proyecto abierto a todas las personas que quieran aportar”, subrayó Piqueras.

Con este paso, desde UCIN Boiro señalan que esta formación política inicia una nueva etapa que busca fortalecer su presencia local y convertirse en "una voz firme y responsable" dentro del municipio, aportando soluciones prácticas y escuchando de primera mano a los ciudadanos.