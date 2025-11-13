Boiro desarrollará hasta fin de mes una campaña de control sobre la atención y cuidado de mascotas y convivencia ciudadana

Un agente municipal acompañó al alcalde boirense en la presentación de la campaña especial informativa y de vigilancia sobre tenencia de mascotas y animales domésticos

El Ayuntamiento boirense anuncia que llevará a cabo en la segunda quincena del presente mes de noviembre, una campaña especial de información y de vigilancia sobre la tenencia de mascotas y animales domésticos, bajo el lema 'A túa mascota, a túa responsabilidade', para el control sobre la atención y el cuidado de los animales domésticos y la convivencia ciudadana.

Esta acción fue presentada este mediodía por el alcalde, José Ramón Romero, acompañado de agentes de la Policía Local. Con esta medida, desde el Gobierno local se pretende promover el uso obligatorio de microchip, fomentar la recogida de excrementos en espacios públicos y asegurar que las mascotas paseen con correa por seguridad y respeto. “Ademais de ser un requisito, estes hábitos favorecen a convivencia veciñal e un maior coidado das mascotas”, ó el primer edil.

Fuentes municipales informaron que Boiro cuenta actualmente con un censo de unos 2.500 perros, por lo que desde el Ejecutivo se señala que es preciso lograr un equilibrio para la convivencia por motivos cívicos y también sanitarios. “Nos últimos anos fomos tomando medidas para facilitarlle as cousas aos propietarios, como habilitar un parque canino ou colocar papeleiras para a recollida de excrementos, así como campañas informativas”, recordó Romero.

Con esta campaña, el Ayuntamiento pretende dar un paso más en la vigilancia del cumplimiento de la normativa en cuanto a tenencia de mascotas y que están tipificadas en la ordenanza municipal de convivencia y medio ambiente y las infracciones sobre la misma pueden acarrear sanciones que oscilan entre 200 y 750 euros.