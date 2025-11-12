Rematada la mejora viaria y la habilitación de aparcamientos en el polígono industrial de Espiñeira con 137.032 euros de presupuesto

El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo e Obras, Luis Ruiz, visitaron el remate de las obras en viales del polígono industrial de Espiñeira

El Ayuntamiento de Boiro confirmó el remate de las obras de mejora de infraestructuras viarias en el polígono industrial de Espiñeira, cuya inversión ascendió a 137.032 euros, según indican fuentes municipales. Entre las actuaciones realizadas se incluyeron los asfaltados de un camino de acceso desde el propio parque empresarial a una parcela de titularidad de la Administración local y de un acceso a una pista forestal.

Igualmente, se procedió al pavimentado de espacios de aparcamiento y el acondicionamiento de una nueva zona de estacionamiento público. Para llevar a cabo estas actuaciones, el Ayuntamiento de Boiro recibió una subvención de la Consellería da Economía e Industria en el marco de las ayudas encaminadas a la habilitación y mejora de infraestructuras de los polígonos industriales de Galicia.

El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo e Obras, Luis Ruiz, pudieron conocer la finalización de esta actuación que da continuidad a otras que se estuvieron ejecutando en los últimos años “posto que, como consecuencia do tempo transcorrido desde la entrada en funcionamiento de esta superficie empresarial e o alto nivel de ocupación -el 90% de sus más de 300.000 metros cuadrados-, as infraestruturas viarias presentan necesidades e melloras”, señalaron fuentes del Gobierno local.