La ABE y sus "compras con corazón" se quedan a las puertas de lograr el Premio Comercio Galego 2025 en la categoría de ‘Dinamización’

El sorteo final de 5.000 euros de la campaña 'Boiro, compras con corazón' llenó la Praza do Concello

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) se quedó a las puertas de conseguir el Premio de Comercio Galego al que optaba por su campaña ‘Boiro, compras con corazón’ en la categoría ‘Dinamización’, dotado con 5.000 euros. Fue en un acto celebrado esta tarde en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela y en el que, finalmente, ese reconocimiento se lo llevó uno de los otros dos candidatos, que representaban a la mariña lucense que, junto a la entidad boirense, también optaban a ese galardón.

Concretamente, el premio fue para Viveiro Centro Comercial Histórico por su campaña ‘Escolle o teu empregado do mes’, que buscaba motivar y reconocer a los trabajadores por su atención y buen hacer. Así, la patronal local de Boiro se tuvo que conformar con ser finalista, al igual que la Asociación de Comerciantes, Industrias, Servizos e Autónomos de Ribadeo (Acisa). Esta última localidad lucense aspiraba al referido premio por su campaña ‘O noso comercio é vida, vive Ribadeo’, desarrollada en agosto con la implicación del 100 % de los comercios asociados, para garantizar el relevo generacional de la clientela con la participación de la infancia y la juventud en actividades específicas.

Sello distintivo

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado de la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo,y el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, fue el encargado de clausurar la entrega dos Premios do Comercio Galego 2025. Fue en un acto en el que se aprovechó para presentar la nueva imagen del Comercio Galego -un sello distintivo que pretende ensalzar la identidad y excelencia de los comercios de proximidad-, coincidiendo además con el inicio de una nueva campaña autonómica para darle un impulso al sector.

El titular del área de Comercio calificó esta cita, a la que también asistieron las gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, y del Instituto Galego do Consumo e da Competencia, Sol Vázquez, como una oportunidad idónea para visibilizar un sector clave para la economía gallega, caracterizado por la súa riqueza y diversidad al servicio de la ciudadanía y en beneficio de la dinamización de las ciudades y villas, con especial hincapié en el rural.

En su intervención, González puso en valor "o bo facer" de los negocios reconocidos con los Premios do Comercio Galego 2025 en las categorías do Premio Comercio Galego, Premio Comercio Traxectoria, Premio Comercio Emprende, Premio Comercio Dinamización y Premio Comercio Sostible. El conselleiro resaltó las aportaciones de todos y cada uno de los premiados y finalistas a un sector comercial "forte, moderno e competitivo capaz de adaptarse ás novas tendencias e demandas das persoas consumidoras". Por último, los animó a seguir por esa senda con el apoyo de la Xunta de Galicia para que se extienda su ejemplo y se siga generando riqueza y empleo, además de vertebrando el territorio y fijando población.