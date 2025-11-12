Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

El ciclo ‘Muller e Saúde’ de Boiro ofrece en la jornada de hoy charlas sobre crecimiento personal y salud mental

El aula Cemit dará cabida el 20 de noviembre a una actividad sobre aplicaciones y nuevas herramientas dentro de la temática general de tecnología y salud

Chechu López
12/11/2025 06:00
Cartel con las actividades enmarcada en el programa 'Muller e Saúde' en Boiro
Cartel con las actividades enmarcada en el programa 'Muller e Saúde' en Boiro

Después de que el pasado 18 de octubre tuvo lugar un taller de autodefensa en el pabellón de Barraña y el miércoles de la semana pasada se ofreció una conferencia sobre alimentación y bienestar femenino en el centro social de Abanqueiro, en el marco del programa 'Muller e Saúde. Semente de Autocoidado' en Boiro, en la jornada habrá una sesión doble. 

Así, la casa consistorial boirense acogerá a partir de las nueve de esta mañana la charla titulada ‘Afrontamento para o crecemento persoal’, y que tendrá continuidad pasado mañana, 14 de noviembre, en el mismo lugar y hora. 

Dentro de este mismo ciclo, a partir de las cuatro y media de esta tarde y en el centro social de Abanqueiro habrá otra acción divulgativa y que versará sobre la salud mental y las herramientas para el día a día. 

Por último, el día 20 de este mes, el aula Cemit, situada en el centro social de Boiro, dará cabida a una actividad sobre aplicaciones y nuevas herramientas dentro de la temática general de tecnología y salud. 

Para obtener más información sobre estas actividades se puede llamar al número de teléfono de contacto 981 844 800 y marcar la extensión 1285, o bien enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico cim@boiro.org.

