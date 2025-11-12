Mi cuenta

Boiro

El Ayuntamiento de Boiro compra un vehículo eléctrico para sus departamentos de Obras y de Servizos con una subvención de 32.000 euros

Cuenta con una autonomía de 135 kilómetros, no produce emisiones de gases de efecto invernadero y supone una reducción importante de ruidos

Chechu López
12/11/2025 13:10
El alcalde, José Ramón Romero, y la concejala de Medio Ambiente, Olga González, recepcionaron el nuevo vehículo que permite renovar parte del parque móvil municipal
El alcalde, José Ramón Romero, y la concejala de Medio Ambiente, Olga González, recepcionaron el nuevo vehículo que permite renovar parte del parque móvil municipal

El Ayuntamiento boirense acaba de dar a conocer que cerró la compra de un vehículo eléctrico que se destinará a sus departamentos de Obras y de Servizos Municipais. La Administración local ha podido realizar esta adquisición con una subvención por importe de 32.000 euros del Fondo de Compensación Ambiental para este año que le ha otorgado la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes y que cubre el 70% de su coste.

La compra de esta camioneta, que fue recepcionado esta mañana por el alcalde, José Ramón Romero, y la concejala de Medio Ambiente, Olga González, se incluye dentro del plan de renovación de la flota de vehículos y maquinaria municipal por otra más eficiente y menos contaminante. Fuentes del Gobierno local indicaron que el parque móvil del Ayuntamiento tiene “moitos anos e moito uso”, además de estar propulsados con gasóleo y que con muy ruidosos, “o que fai que non se poidan empregar en determinados horarios da xornada laboral”, precisaron.

Respecto al vehículo eléctrico adquirido, desde la Administración local precisan que cuenta con una autonomía de 135 kilómetros, no produce emisiones de gases de efecto invernadero, supone una reducción importante de ruidos y cuenta con capacidad para ser utilizado por diversos departamentos municipales.

