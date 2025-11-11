Herido un conductor en un accidente de tráfico registrado en la Autovía do Barbanza a su paso por el lugar boirense de Cespón

Un Audi A3 se salió de la vía por el margen derecho y acabó impactando contra el guardarraíl a la altura del kilómetro 22, a su paso por el lugar boirense de Cespón

El conductor de un Audi A3 resultó herido, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado poco después de las nueve y media de esta noche en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del punto kilométrico 22, a su paso por la parroquia boirense de Cespón. Al parecer, el siniestro se debió a una salida de vía por el margen derecho del referido vehículo, que colisionó contra el guardarraíl y la persona que iba a sus mandos, un vecino de A Pobra de mediana edad, se quejaba principalmente de dolor costal.

Fue un particular el que a las 21.35 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que había una persona que resultó herida. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente de circulación a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y seguidamente trasladó hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba atención médica y le realicen pruebas para determinar el alcalce de sus lesiones.

Igualmente, acudieron operarios de la empresa de mantenimiento de la AG-11, que se encargaron de señalizar el accidente de tráfico con la instalación de señales y conos, con la finalidad de dirigir la circulación de vehículos por el carril izquierdo que estaba libre. Desde el 112 también se solicitaron los servicios de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que se encargaron de velar por las condiciones de seguridad del vehículo con acciones como, por ejemplo, desconectando la batería. También se personaron en el lugar una patrulla de la Policía Local y efectivos del servicio municipal de Protección Civil.