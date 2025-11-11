El proyecto 'Enclave' de Boiro centrará su acción en la salud mental con sesiones de atención psicológica para alumnos de Primaria y Secundaria

La concejala de Ensino, Carmen Silva, y el alcalde, José Ramón Romero, presentaron las actividades del proyecto ‘EnClave’

El Ayuntamiento boirense puso en marcha en el presente curso escolar una nueva edición del proxecto ‘EnClave’, que aborda cuestiones sobre educación, igualdad y salud en los centros de enseñanza de Primaria y de Secundaria de la localidad. Se trata de un programa integral para trabajar diferentes acciones en función de las necesidades que se detecten en los colegios e institutos, y que les trasladen desde los mismos, como el bullying, la detección de la dislexia y TDAH, teatro escolar, ‘screening’ visual y otros. El objetivo que se persigue es “prever e proporcionar ferramentas para solucionar posibles problemáticas e conflitos”, indicó la concejala de Ensino, Carmen Silva, quién incidió en que se trata de un “proxecto pioneiro” que trabaja en colaboración con expertos e investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela.

Un año más, la salud mental centra este proyecto con sesiones en los centros educativos para ofrecer atención psicológica directa y trabajar con los alumnos de Primaria procedentes de familias vulnerables o con necesidades psicosociales específicas que interfieran no ámbito educativo e familiar. Por su parte, en los centros de Secundaria, se desarrollarán sesiones terapéuticas individuales con una psicóloga con formación en infancia y adolescencia, así como trabajo en red.

Dislexia y TDAH

Otro de los programas que se lleva a cabo es el de detección temprana de los signos y síntomas iniciales de la dislexia y TDAH, a través de la Facultade de Psicoloxía de la USC, para tratar de minimizar su impacto en el desarrollo y rendimiento de los alumnos. También se desarrolla en el marco de ‘EnClave’ un programa de prevención del acoso escolar, con la finalidad de prevenirlo y mejorar la convivencia en los colegios e institutos, promoviendo una conciencia positiva, el respeto mutuo y la adquisición de herramientas que permitan al alumnado gestionar los conflictos cotidianos de forma adecuada.

Y, un curso más, se repite el programa de “screening visual” para la detección temprana de posibles problemas visuales en los alumnos alumnado mediante la realización a través de personal de la Escola de Óptica e Optometría de la USC de un “screening non invasivo”, para identificar anomalías que puedan dificultar el proceso de aprendizaje. Por último, se desarrollará un taller de emociones a través del teatro y el juego dramático para dotar al alumnado de herramientas para identificar, expresar y gestionar las emociones propias y ajenas, tratando de favorecer el desarrollo personal, la convivencia y el bienestar.