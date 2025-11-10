La Xunta nomina la campaña 'Boiro, compras con corazón' de la patronal local como finalista de los Premios do Comercio Galego 2025

La campaña 'Boiro, compras con corazón' incluyó el sorteo final de 5.000 euros en vales Cedida

La Xunta de Galicia dio a conocer este domingo la relación de proyectos finalistas de los Premios do Comercio Galego 2025, que se entregarán este miércoles, día 12 de noviembre, en el Hotel Monumento San Francisco, en Santiago de Compostela, para reconocer a los profesionales y entidades del sector comercial y avanzar en su competitividad en el marco del Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030, y que se enmarcan en las categorías: Premio Comercio Gallego, dotado con 5.000 euros; Premio Comercio Trayectoria, con una dotación de 3.000 euros; Premio Comercio Emprende, también con 3.000 euros; Premio Comercio Sostenible, con 3.000 euros; y Premio Comercio Dinamización, con 5.000 euros.

En este último, que trata de poner en valor la implantación del mejor proyecto o iniciativa de dinamización comercial de los últimos tres años (2023-2025) para aumentar las ventas y la clientela potencial, figura como nominada la Asociación Boirense de Empresas, por su iniciativa ‘Boiro, compras co corazón’, consistente en el uso de los denominados ‘vales corazón’ como moneda de cambio para participar en actividades como conciertos, degustaciones de producto local o sorteos.

Los otros aspirantes en esta misma modalidad son la agrupación Viveiro Centro Comercial Histórico, por su campaña ‘Escolle o teu empregado do mes’, que busca motivar y reconocer a los trabajadores por su atención y buen hacer; y la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo, por la campaña ‘O noso comercio é vida, vive Ribadeo’, desarrollada en agosto con la implicación del 100 % de los comercios asociados, para garantizar el relevo generacional de la clientela mediante la participación de la infancia y la juventud en actividades específicas como acciones multiaventura, musicales o colaboraciones con clubes deportivos.

Canjeo de vales

La patronal boirense recuerda que, además de incluir un sorteo final de 5.000 euros en vales de compra, su campaña “Boiro, compras con Corazón”, consistió en una iniciativa que combinó actividades culturales, gastronómicas y familiares con la entrega de los referidos ‘vales corazón’ que, tal y como ya se indicó, los clientes pudieron canjear por conciertos, degustaciones gastronómicas o sorteos, “promovendo así as compras locais dun xeito innovador e participativo”, precisaron desde la ABE. Sus responsables indican que “esta acción foi recoñecida previamente como unha das cinco mellores campañas de dinamización comercial de Galicia, e representa o espírito de colaboración que caracteriza ao comercio boirense: empresas unidas, implicadas e con corazón”.

La representación de la Asociación Boirense de Empresa en el acto de pasado mañana en la capital de Galicia estará encabezada por su presidente, Daniel García, acompañado por miembros de su directiva y equipo técnico. El máximo responsable de esta patronal local manifestó que “para nós xa é un premio estar entre os finalistas. Este recoñecemento pon en valor o esforzo conxunto de todos os negocios asociados, das institucións colaboradoras e do equipo humano da ABE por facer de Boiro un referente no comercio local galego”, y agregó que “seguiremos traballando con ilusión, compromiso e, sobre todo, con corazón, por un comercio vivo, unido e cheo de futuro”.