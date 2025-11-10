Abierto hasta mediados de diciembre el plazo de solicitud para la instalación de terrazas de hostelería durante todo el año

El plazo para solicitar la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública de Boiro ya está abierto Chechu Río

El Ayuntamiento boirense abrió hasta mediados del próximo mes de diciembre el plazo para solicitar la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública durante el año 2026. Según recordaron fuentes municipales, dicha petición debe formularse con carácter anual y presentando la correspondiente solicitud a través del a sede electrónica.

Según aparece regulado en la ordenanza municipal de terrazas en la vía pública, la solicitud para la instalación durante todo el año debe realizarse entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre del año inmediatamente anterior al de la petición, mientras que las específicas para el periodo de verano pueden solicitarse en el mismo plazo ya citado o entre el 1 de marzo y el 15 de abril, las relativas a la Semana Santa deben pedirse diez días antes de dicho periodo, según corresponda cada año.

Vigencia anual

Desde el Gobierno local insisten en que las autorizaciones tienen una vigencia anual, por lo que la renovación de la misma se debe realizar cada año y no se podrá instalar ninguna terraza que no esté debidamente solicitada. De igual modo, la instalación de terrazas en la vía pública está sujeta a unas normas que se contemplan en la referida ordenanza municipal.

La documentación necesaria para tramitar la solicitud y toda la información sobre el procedimiento está a disposición de los interesados en la página web municipal y en los servicios de Recaudación del Ayuntamiento de Boiro.