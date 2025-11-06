Boiro albergará el 14 de noviembre una jornada sobre adaptación, sostenibilidad y emprendimiento en el sector agroalimentario gallego

El centro de formación boirense se ubica en el polígono industrial de Espiñeira Cedida

El Ayuntamiento de Boiro, junto con las empresas del espacio coworking Lab Barbanza, llevará a cabo el viernes de la próxima semana, 14 de noviembre, a partir de las once de la mañana, y en el Centro de Formación, Innovación e Emprendemento, udicado en el polígono industrial de Espiñeira, la jornada ‘Agro 360º’, sobre adaptación, sostenibilidad y emprendimiento en el sector agroalimentario gallego. La actividad, que está financiada por la Diputación de A Coruña, a través de las subvenciones para gastos de dinamización del Lab Barbanza, está dirigida a emprendedores, profesionales del campo e investigadores, aunque la entrada será libre.

Esta jornada, para la que es necesaria la inscripción previa, contará con mesas de debate especializadas, que serán tres espacios de diálogo con expertos de la cadena de valor agroalimentaria, y un networking, que será una oportunidad para establecer contactos e intercambiar experiencias. La primera de las mesas redondas será sobre sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático, centrándose en los marcos legales que actualmente marcan las directrices en el sector en ambas temáticas, y contará con la participación de José Ramón Vázquez, vicepresidente de Viratec; Jacobo Feijoo, responsable de medio ambiente y cambio climático de Unións Agrarias; Higinio Mougán, director-gerente de Agaca, y Pablo Condo, ingeniero técnico agrícola y responsable de Agrotech en Sinerxia Consultores.

La segunda mesa versará sobre innovación y empresa y, con ejemplos reales, permitirá dar a conocer proyectos e iniciativas que surgen del propio sector y que pueden servir de inspiración sobre buenas prácticas, y en la misma intervendrán Paula Souto, directora de I+D de Jealsa; Ángela Yusta, responsable de I+D en Paco y Lola; Javier Caneda, responsable de producción vegetal en Del Agro, y José iglesias, cofundador y CEO de Stelviotech. Y la tercera mesa de debate tratará sobre emprendimiento y nuevos modelos de negocio, con una presentación de proyectos inspiradores que se abren camino entre la sostenibilidad y la resiliencia y contará con la presencia de Elena Vitoria, CEO de Salmoira; Rosa Arcos, secretaria general de Fademur; Deborah Franco, fundadora de Monet Tecnología e Innovación, y Maruxa y Carmiña, cofundadoras de Canumi.