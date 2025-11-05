La pianista boiresne Elsa Muñiz llevará este noviembre a Madrid su espectáculo de pianotelling

La pianista y compositora boirense Elsa Muñiz Cedida

La pianista y compositora boirense Elsa Muñiz llevará su nuevo espectáculo musical, ‘New Beginnings’ a Santiago, Pontevedra y Madrid durante este mes de noviembre.

Se trata de una propuesta artística que fusiona música, palabra e imagen a través del pianotelling, un concepto propio creado por la artista que redefine la manera de entender la música instrumental.

Este espectáculo ya se presentó en espacios culturales como el Festival da Luz, la Capela de Santa María, el Liceo de Ourense y el Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago de Compostela. Ahora volverá a Santiago el próximo 12 de noviembre para seguir compartiendo música y arte en Congreso de Executivas de Galicia. El sábado 15 de noviembre la música viajará a Pontevedra, concretamente al Café Moderno a las 20:00 horas, y el jueves 20 de noviembre Muñiz actuará en la Sala Ronda de Madrid. Próximamente anunciará nuevas fechas.

La de Boiro asegura que cada tema de su disco refleja un momento vital distinto pasando por la tristeza invisible, el miedo a la incertidumbre o la esperanza.