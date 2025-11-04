El Ayuntamiento boirense inicia la firma de convenios de subvenciones nominativas con 30 clubes y entidades deportivas por 438.336 euros

Uno de los convenios suscritos por el Ayuntamiento con clubes o entidades deportivas fue con el Boiro Voleibol Cedida

El Ayuntamiento boirense inició la firma de los convenios de colaboración con una treintena de clubes y entidades deportivas y, a través de los que obtendrán subvenciones nominativas, cuyo importe total asciende a 438.336 euros, destinadas a la promoción de la práctica deportiva.

El alcalde, José Ramón Romero, acompañado del edil de Deportes, Marcos Fajardo, suscribió esos primeros documentos con responsables del Boiro Voleibol y del Club Deportivo Boiro.

Fuentes municipales recordaron que la finalidad de estas subvenciones pasa por ayudar a sufragar sus gastos generales, como de arbitrajes, material deportivo o equipamientos, así como la celebración de pruebas deportivas o la participación en las mismas durante la temporada.