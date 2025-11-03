José Ramón Outeiral Lapido logra el Premio de Honra ABE 2025 por su trayectoria profesional y su contribución a la economía local

Los galardones de la nueva edición de los Premios ABE 2025 se entregarán el 14 de noviembre en la sala A Pousada da Galiza Imaxinaria Cedida

La Asociación Boirense de Empresas desveló la identidad de los ganadores de la presente edición de los Premios ABE a la Excelencia Empresarial, que en la categoría de mejor comercio recayó en la Librería El Cisne, como mejor empresa fue elegido el Bar Os Fornos y el Premio de Honra, que se otorga por parte de la directiva de la patronal local en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución a la economía local, fue para José Ramón Outeiral Lapido. La ABE indicó que hubo 65 empresas votantes y se emitieron un total de 780 votos y destacó que 56 comercios y 64 empresas recibieron votos.

Desde la ABE detallaron que la citada librería es un establecimiento histórico que acumula más de 40 años en funcionamiento, siendo una de las primeras de su sector en Boiro y también de O Barbanza, además de que es la única de aquellos tiempos que permanece abierta en la actualidad. “Ao longo das décadas consolidouse como referente na venda de libros de texto, material escolar e de oficina, ademais de ofrecer servizos de copistería e distribución de prensa e revistas a domicilio”, precisó.

Del local hostelero galardonado destaca que es conocido por su ambiente familiar y la apuesta por la gastronomía de calidad. “Destaca pola elaboración dun dos pratos máis singulares da comarca: o costillar de tenreira XXL, pezas que poden alcanzar os 10 quilos e que se preparan cun proceso de maduración de 15 días e entre tres e catro horas de cociñado na grella, acadando un resultado exquisito e único na zona”, indicó.

Y del gerente y director general del Grupo Outeiral, conformado por las empresas Autos Ramón Outeiral SL, con base en Boiro, y Autocares F. Senín SLU, con sede en Santiago de Compostela, señaló que está al frente de una empresa familiar con más de 75 años de historia y que, fundada por Ramón Outeiral Piñeiro, está dedicada a transporte de viajeros. “Desde os seus inicios, Autos Ramón Outeiral mantivo a súa actividade en Boiro, trasladándose en 2006 do centro urbano ao polígono industrial para dispoñer dunha nave máis ampla e moderna, onde actualmente alberga toda a súa flota e realiza labores de mantemento propias”, subrayó.

La ABE recuerda que la gala de entrega de estos premios se celebrará el viernes de la próxima semana, 14 de noviembre en la sala A Pousada da Galiza Imaxinaria, ubicada en el bajo del edificio número 14 de la Rúa de Pablo Iglesias, en pleno casco urbano boirense, así como que este año, por primera vez, el acceso al evento será mediante entrada física con control en la puerta del local, y las invitaciones serán exclusivas para empresas asociadas a dicha patronal, que ya pueden acudir a solicitarlas y recogerlas en las oficinas de la entidad hasta el mediodía del miércoles 12.