Diario de Arousa

Boiro

Herida una persona en una caída de bicicleta cuando circulaba por el lugar de Triñáns, en Boiro

Una ambulancia del 061 acudió hasta el lugar del suceso y, después de recibir una primera asistencia de su personal técnico de emergencias sanitarias, se trasladó al Hospital do Barbanza

Chechu López
02/11/2025 11:25
Una ambulancia asistencial del 061, en imagen de archivo, fue movilizada para que su personal técnico atienda a la víctima
Una persona resultó herida en torno a las once menos veinte de esta mañana al caerse de la bicicleta. El suceso se registró cuando el ciclista circulaba por una carretera del lugar de Triñáns, en la parroquia boirense de Abanqueiro, cuando por razones que se desconocen perdió el control de su vehículo de dos ruedas y fue a parar al suelo. Fue un particular el que a las 10.42 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emergencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que había una persona herida. 

Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó en el sitio una primera asistencia a la víctima, a la que posteriormente procedió a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. También acudieron efectivos del servicio municipal de Protección Civil boirense, que fueron avisados por el 112, que también informó a la Policía Local y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro.

