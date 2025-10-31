Amicos celebró una fiesta de Samaín que estuvo inspirada en el Día de Muertos mejicano

El concurso de disfraces fue uno de los grandes atractivos de la fiesta de Samaín en el Centro de Atención Integral de Amicos Cedida

El Centro de Atención Integral de Amicos, ubicado en el lugar boirense de Comoxo, se transformó ayer en un escenario completamente lleno de color, música, alegría y, sobre todo, muchos sustos. Fue con motivo de la celebración de una fiesta de Samaín, uno de los eventos más esperados por sus usuarios y que esta vez consistió en una jornada inspirada en el Día de Muertos mejicano. El espíritu del Samaín ya se dejaba sentir en las últimas semanas en los centros de la asociación, cuyos usuarios dieron rienda suelta a su imaginación para crear decoraciones, calabazas y caracterizaciones que hicieron que sus espacios se convirtiesen en auténticos cementerios mejicanos llenos de vida, flores y calaveras.

Desde primera hora de la mañana ya se pudo apreciar la ambientación festiva y haie el mediodía tuvo lugar el tradicional desfile por los pasillos del centro, en el que cada grupo presentó sus coreografías y disfraces inspirados en los colores y símbolos del Día de Muertos. "A creatividade e o bo humor foron os grandes protagonistas dunha xornada na que tamén participaron os pequenos do CEEPR de Oleiros. Non faltaron tampouco os concursos máis esperados: o de cabazas e o de disfraces", señalaron desde Amicos.

El jurado, compuesto por tres representantes de usuarios, familias y trabajadores -Dolores Vázquez, actual participante no AFD de Sociosanitaria; Digna Iglesias, vicepresidenta de Amicos, y Marina Espinazo-, lo tuvo muy difícil para escoger entre las numerosas y originales propuestas. En su valoración, incidió en “os disfraces, como sempre, foron moi creativos e elaborados. O que destacamos deste ano é que non produciron medo, senón que a temática das catrinas deunos moita alegría, foi un desfile moi bonito”. En cuanto a las calabazas participantes en el certamen, “levaron moito traballo e requeriron de moita imaxinación”, subrayó el jurado.

Premios

Finalmente, el grupo de los 'Peketrines' se hizo con el premio al mejor disfraz, mientras que 'Mexicatrins' fue reconocido como el disfraz más terrorífico y los 'Cocoloco' destacó por ofrecer el mejor baile y escenografía. Por su parte, 'Os Calavera' resultaron ser los más simpáticos de la fiesta y el equipo de 'Catrinas choronas' recibió el galardón al mejor maquillaje, mientras que los 'Velliños terroríficos' fueron distinguidos como los más terroríficos y las 'Mamacoco e os seus mariachis' destacaron por su caracterización. En el cocurso de calabazas, el primer premio se lo llevó 'Ollo saltón de Miguel', mientras que el segundo y el tercero fueron para 'Demonio de Miguel' y la 'Cárcel de Fran de Pekes', respectivamente.

Después de una comida, que fue definida como de los más terrorífica, la fiesta siguió a partir de la sobremesa con una serie de juegos temáticos y bailes de estilo libre, en los que participaron con entusiasmo tanto usuarios como profesionales. Paralelamente, Amicos impulsó el concurso ‘Samaín: Decoración de portas terroríficas’, en el que se animó a centros educativos, ocupacionales y de día a compartir en las redes sociales sus decoraciones más creativas, y agregó que las fotografías estarán disponibles en el perfil de Facebook de Amicos, donde podrán votarse desde el próximo martes hasta el 9 de noviembre, resultando la puerta ganadora la que reciba el mayor número de 'me gusta'.