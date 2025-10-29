Los operarios municipales de Boiro acometen la limpieza y acondicionamiento del cementerio de Vista Alegre de cara a Todos los Santos y Difuntos

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y edil Francisco Bermúdez visitaron el cementerio municipal de Vista Alegre Cedida

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y edil Francisco Bermúdez visitaron el cementerio municipal de Vista Alegre que esta siendo objeto de un adecentamiento de cara a las festividades de Todos los Santos y de Difuntos.

Concretamente, durante estas jornadas se acometen por parte de los operarios municipales trabajos de limpieza y acondicionamiento general, como son el arreglo de las zonas ajardinadas y de los caminos empedrados, así como el pintado y reparación de las edificaciones de baños y de la capilla.

Igualmente, se lleva a cabo la impermeabilización de los panteones para evitar su degradación a causa de las precipitaciones y su pintado. Además, esos empleados dle Ayuntamiento boirense están realizando tareas de limpieza y acondicionamiento de los accesos y entornos de los camposantos parroquiales.