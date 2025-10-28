Jealsa renueva un año más su alianza con la inclusión a través de su convenio con Amicos que se prolonga desde hace más de una década

Xoán España, de Amicos, y Margarita Hermo, estrecharon sus manos como muestra de la alianza entre las dos entidades Cedida

La asociación Amicos y la empresa conservera boirense Jealsa renovaron por un año su convenio de colaboración, que se prolonga desde hace más de una década para trabajar en equipo con la finalidad de facilitar la integración en la sociedad de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito vital como laboral. En el acto de la firma, que tuvo lugar en el Centro de Atención Integral de Comoxo, estuvieron presentes la directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, Margarita Hermo, y el director xeral de Amicos, Xoán España, que ofrecieron un balance “moi positivo” de todos esos años de colaboración.

A través de dicho acuerdo, Jealsa y Amicos continuarán impulsando la formación prelaboral de personas con discapacidad intelectual, así como aumentando las oportunidades y apoyos dirigidos a personas con grandes discapacidades, tanto a través de la Fábrica Social de Amicos como de sus talleres prelaborales. Otro eje clave que destacaron de esta colaboración se centra en la infancia, con la puesta en marcha de proyectos de integración escolar de niños con discapacidad e iniciativas de sensibilización social como os programas ‘Badaboom’ y ‘Festiritititi’. Además, el convenio garantiza la continuidad de la unidad de apoyo y estimulación sensorial de centro.

España destacó que “contar co apoio de Jealsa é un verdadeiro impulso para nós. Non só nos axuda a seguir adiante internamente, senón que tamén axuda a crear un futuro máis inclusivo, onde as persoas con discapacidade sexan protagonistas da súa propia historia. Jealsa é un exemplo brillante de compromiso e solidariedade”. Por su parte, Hermo subrayó que “Jealsa, a través do noso programa de RSC WeSea, leva máis dunha década traballando con Amicos para impulsar a formación e as oportunidades das persoas con discapacidade. A nosa alianza con Amicos non só reforza o noso compromiso coa inclusión, senón que nos anima a seguir construíndo xuntos un futuro máis xusto e solidario para todos. Para nós a responsabilidade social é parte esencial da nosa forma de entender a empresa e a súa relación coa comunidade”.