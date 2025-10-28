El alcalde de Boiro indica que las obras de conversión a césped artificial del campo de fútbol de A Mina avanzan a buen ritmo

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el edil de Deportes, Marcos Fajardo, volvieron a visitar la ejecución de las obras en el campo de fútbol de A Mina Cedida

El alcalde boirense, José Ramón Romero, y el concejal de Deportes, Marcos Fajardo, visitaron el campo de fútbol de A Mina en el que desde hace un mes se lleva a cabo obras de acondicionamiento de ese recinto, consistente en su conversión de una superficie de áridos a otra de césped artificial, presupuestadas en 673.326 euros. El objetivo de que acudieran a esa instalación deportiva fue el de conocer el estado de ejecución de las mismas y destacaron que avanzan a buen ritmo.

El Ayuntamiento incide en que las obras en ejecución busca evitar los desniveles importantes que presenta su superficie, que será sustituida por otra de hierba sintética, y pueda tener unas dimensiones de 100 metros de largo por 56 de ancho, se instalarán parabalones y barandillas laterales y se mejorará el acceso al terreno de juego. Y se actuará en el entorno, con el relleno y explanación de terrenos contiguos para habilitar un espacio como zona de aparcamiento y servicio a la instalación.