Aparece vandalizado el monumento erigido hace unas cuatro semanas en Cabo de Cruz en memoria de sus 18 vecinos represaliados por el franquismo

Sobra la lápida central en la que figuran los nombres de las víctimas del franquismo y las otras dos piezas que completan el monumento aparecieron manchadas con pintura blanca Cedida

El pasado fin de semana apareció vandalizado el monumento erigido hace cerca de cuatro semanas en Cabo de Cruz en memoria de los 18 vecinos fallecidos tras ser víctimas de la represión franquista, tanto durante la Guerra Civil como en la posterior dictadura militar, y que fue inaugurado por la asociación A Gamela y el Ayuntamiento boirense en recuerdo de todos ellos por 'defender a República, a liberdade do pobo,, tal y como se recoge en la inscripción esculpida en el mismo. Sobre los nombres y apellidos impresos en tinta de color rojo sobre la lápida central se vertió imputa blanca, que acabó extendiendose por las tres piezas del conjunto del monolito y sus respectivos pedestales.

Las reacciones no se han hecho esperar y desde la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza (CRMHB) expresaron su "máis fonda condena e repulsa ante a agresión cometida contra o monumento dedicado ás persoas represaliadas polo franquismo en Cabo de cruz". Y añade que "este acto vandálico é unha mostra da intolerancia e descoñecemento histórico que, lonxe de ferir a memoria, refora o noso compromiso coa verdade, coa dignidade e coa xustiza". Y añaden que "moitos dos que silencian estas accións falan de 'pechar feridas', mási con comportamentos coma este non fan máis ca abrilas de novo, demostrando que aínda hai quen non asumiu o dano causado nin o sufrimento herdado".

Desde la CRMHB manifiestan que como personas que creen en la humanidad y en la reconciliación, hacen suyas las palabras del Evangelio "Señor, perdoaos, porque non saben o que fan" y que como escribió Eduardo Pondal en su inmortal poema 'Os Pinos': "Os bos e xenerosos/ a nosa voz entenden / e con arroubo atenden / o noso rouco son, máis só os ignorante / e fériodos e duros / iméciles e escuros / non nos entenden, no". En este sentido, desde dicho colectivo señalan que esta sabiduría popular sigue vigente: "os que entenden a voz da memoria son os bos e xenerosos; os que a desprecian, os ignorantes e escuros".

La CRMHB agradece las numerosas muestras de apoyo y solidaridad que asegura haber recibido y añade que cada mensaje y gesto les recuerda que "a memoria segue viva e que a verdade non se borra cunha agresión". Por último, expresa su compromiso de seguir trabajando para que wquiénes fueron perseguidos y asesinados por la defensa de la libertad y de la justicia social sean recordados "con orgullo e respecto", y que para actos como el ocurrido sirvan de "recordatorio do moito que aínda queda por facer na construcción dunha memoria democrática plena". Y concluye con las expresiones de que "a memoria non se borra", "a verdade non se cala" y "a dignidade non se destrúe"