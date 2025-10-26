Iago Vidal:“Un bo monólogo ten que ter autenticidade e aportar unha reflexión”
Iago Vidal é a cara visible dun novo grupo de monologuistas que xurdiu en Boiro
Iago Vidal é a cara visible dun novo grupo de monologuistas que xurdiu en Boiro. Polo momento levan dúas actuacións e para seguir os seus próximos pasos haberá que estar atentos ás redes sociais do Concello de Boiro.
Como xurdiu a idea de formar un grupo de monologuistas en Boiro?
Foi a raíz do campeonato de filosofía que hai en Santiago, no que xurdiu unha iniciativa de monólogos. A miña profesora de Antropoloxía decidiu que quería participar e xuntounos a un par de alumnos para levarnos.
Como foi esa experiencia?
Moi ben. Eu quedei segundo, moitos do noso colexio levaron premio e os que non, tiveron unha boa recepción do público.
De que ían eses monólogos?
Tiñan que ser sobre coidados e ter algo de filosofía no seu interior. Algúns ían sobre as pedras do infinito, o meu ía sobre coidarse un mesmo e o coidado na linguaxe e o doutro compañeiro sobre a relación coas redes sociais.
O grupo que formastes a raíz diso, cantos membros ten?
Agora mesmo somos 5, dúas rapazas e tres rapaces, pero estamos á espera de novos membros.
Fostes apadriñados por Luís Zahera. Como foi iso?
Luis Zahera estudiara coa miña profesora, entón teñen unha relación de amizade e ela conseguiu que nos apadriñase. Nós fixemos outro monólogo en Boiro, xa sen temática, e el veu ese día uns minutos antes a falar con todos nós. Foi incrible. Eu inda non o creo.
Deuvos algún consello?
Foi sobre todo sobre o que nós quixeramos preguntarlle. Preguntámoslle sobre o seu traballo, a súa vida como actor, como o levara... E a verdade é que é unha persoa moi humana. É raro coñecer alguén que é famoso e que ten dous premios Goya. Non é algo que pase todos os días.
Os monólogos que pensas seguir facendo, sobre que temática che gustaría que tratasen?
As temáticas son variadas, porque ten que ser algo que dea xogo para a risa, pero que poida levar unha reflexión ó final. Pero normalmente, máis cómicos, diría eu. O que fixen en Boiro foi totalmente cómico.
Que tal acollida tivo esa actuación?
Ben. Vin que había ganas e inda veu xente. Foi todo máis ou menos improvisado e quedamos moi contentos.
Tiñas experiencia previa sobre un escenario? Como te sentiches?
Non. Creo que algunha vez fixen algún baile, pero non demasiado. No escenario, ó principio, quedas sen palabras. Poste aí, ves a todo o mundo e asusta. Pero máis ou menos vaslle collendo o gusto e quitando importancia a medida que o vas facendo. No segundo sentinme moito máis cómodo e xa non tiven a sensación de quedar en branco.
Levas o texto moi aprendido ou deixas marxe a improvisar?
O que fixemos cando practicabamos era ter máis ou menos o texto feito sobre o que basearnos, pero poder cambiar algunha parte dependendo de como sintas ó público ou do confiado que esteas.
Que vos di agora esa profesora que vos levou en primeiro lugar á competición?
Ela foi a que máis tirou por nós, animounos moitísimo, estivo axudándonos... E agora xa non está no noso instituto, pero está moi contenta con todo.
E na casa que che din de que agora te adiques tamén a isto dos monólogos?
A meus pais eu creo que lles gusta. Eles saben que os estudios teñen que ser unha prioridade, e eu priorízoos, pero gústalles verme facer cousas diferentes e probar.
Ves nos monólogos unha posible saída laboral?
Si. Xa non só nos monólogos, senón tamén no mundo da actuación, pero véxoo moi improbable. Eu vou estudiar e se podo ir facendo un monólogo ou me chaman dalgún sitio, estou disposto. Que me dean un tempo e eu fágoo encantado.
E canto tempo che levaría facelo?
Depende do tema. Á hora de facer rir é complicado, porque tes que pensar cal é o público obxectivo. No dos coidados sabiamos que ían vir moitos rapaces dos institutos, entón xa tes por onde tirar. No de Boiro xa foi máis complicado porque era xente de todas as idades, entón tes que tirar por algo máis xeral. Tamén, o humor que tes ti cos teus amigos non é o que tes en público. Entón tes que cortar ou modular.
Como testas se ese chiste vai funcionar ou non?
As dúas veces que o fixen, pregunteille á miña profesora. Moitas veces practicámolo entre nós no grupo e vemos a recepción. Preguntámonos como poderiamos dicilo doutra maneira e así conseguir que o monólogo sexa bo.
Pensas que en Boiro habería acollida para facer este tipo de monólogos?
Si. Creo que á xente apetécelle facer cousas diferentes, porque penso que en Boiro hai un problema, que é que ó mellor chega a ser un pouco monótono. Nós cando fixemos estes monólogos, foi todo de última hora e enchemos os sitios que tiñamos. Tamén porque invitei a media familia.
Que cres que ten que ter un bo monólogo?
Autenticidade. Tes que contar cousas que pasan de verdade ou pensamentos propios teus. Ademais, gústame que teña unha reflexión. Que rías, pero que marches pensando.
Que che aporta a ti facelos e que cres que aporta ó público?
Apórtache moita confianza en ti mesmo e euforia. Foi acabar de facer o monólogo e subía polas paredes de que che aplaudan... sínteste coma un rei. E ó público apórtalle un bo momento, unha distracción de algo que lles poida estar pasando na súa vida. Os monólogos é algo que deberiamos fomentar.