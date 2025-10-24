Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Boiro prevé iniciar en noviembre la implantación de la 5ª fracción de recogida selectiva de basura en hostelería, supermercados y comedores escolares

El Ayuntamiento boirense cifra en un millón de euros el gasto que supone la recogida de basura y precisa que cada kilo mal reciclado ocasiona la subida del coste del servicio

Chechu López
24/10/2025 06:00
La campaña de concienciación se inició con la instalación de un tótem en la calle peatonal
Chechu Río

Boiro está avanzando hacia la implantación de la quinta fracción de residuos o del contenedor marrón dentro de la recogida selectiva. Con la intención de lograr que funcione, el Ayuntamiento decidió llevar a cabo una campaña de concienciación bajo el lema “Reciclar é aforrar. Este marrón sáeche a conta”. Para ello, ya instaló en la calle peatonal un tótem y se organizaron unas jornadas informativas sobre el nuevo contenedor de la “fracción resto” y de lo que supone sobre cambio en los hábitos de reciclaje en los domicilios y con los que es necesario empezar a familiarizarse. 

Desde la Administración local precisaron que, con ese objetivo y conseguir una gestión más sostenible de la basura, desde hace años se lleva a cabo el programa de compostaje doméstico, a través del que se repartieron 400 composteros. Y, tal y como ya se dio a conocer hace unos días, hoy y el 31 de octubre habrá jornadas prácticas sobre compostaje, separación de residuos y aprovechamiento vegetal. 

Y anunció que la implantación del contenedor marrón se hará de modo progresivo, y se prevé que en noviembre se instalen en una primera fase 48 recipientes para depositar la fracción marrón y comenzará con los grandes productores, como bares, restaurantes, supermercados y comedores de centros educativos. Fuentes municipales cifraron en un millón de euros lo que gasta la Administración local en lo que a la recogida de basura se refiere y precisaron que cada kilo mal reciclado ocasiona la subida del coste del servicio.

