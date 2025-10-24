Boiro prevé iniciar en noviembre la implantación de la 5ª fracción de recogida selectiva de basura en hostelería, supermercados y comedores escolares

La campaña de concienciación se inició con la instalación de un tótem en la calle peatonal Chechu Río

Boiro está avanzando hacia la implantación de la quinta fracción de residuos o del contenedor marrón dentro de la recogida selectiva. Con la intención de lograr que funcione, el Ayuntamiento decidió llevar a cabo una campaña de concienciación bajo el lema “Reciclar é aforrar. Este marrón sáeche a conta”. Para ello, ya instaló en la calle peatonal un tótem y se organizaron unas jornadas informativas sobre el nuevo contenedor de la “fracción resto” y de lo que supone sobre cambio en los hábitos de reciclaje en los domicilios y con los que es necesario empezar a familiarizarse.

Desde la Administración local precisaron que, con ese objetivo y conseguir una gestión más sostenible de la basura, desde hace años se lleva a cabo el programa de compostaje doméstico, a través del que se repartieron 400 composteros. Y, tal y como ya se dio a conocer hace unos días, hoy y el 31 de octubre habrá jornadas prácticas sobre compostaje, separación de residuos y aprovechamiento vegetal.

Y anunció que la implantación del contenedor marrón se hará de modo progresivo, y se prevé que en noviembre se instalen en una primera fase 48 recipientes para depositar la fracción marrón y comenzará con los grandes productores, como bares, restaurantes, supermercados y comedores de centros educativos. Fuentes municipales cifraron en un millón de euros lo que gasta la Administración local en lo que a la recogida de basura se refiere y precisaron que cada kilo mal reciclado ocasiona la subida del coste del servicio.