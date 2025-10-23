Mi cuenta

Boiro

La boirense Ana Lojo Chan se convierte en la escritora más laureada en el Premio Internacional Pegasus, al acumular cuatro de sus galardones

La autora viajó a la localidad italiana de Montefiore a recoger su último reconocimiento: el 'Premio Especial de Artes Literarias' por su producción de obras de alta calidad y habilidad narrativa

Chechu López
23/10/2025 10:35
La autora crucense Ana Lojo Chan recogió su último galardón en la localidad trasalpina de Montefiore
La autora crucense Ana Lojo Chan recogió su último galardón en la localidad trasalpina de Montefiore
Cedida

La crucense Ana Lojo Chan se ha convertido en la escritora que ha obtenido más premios Pegasus, al acumular cuatro galardones en este prestigioso certamen internacional italiano, que está considerado como el 'Óscar de la Literatura'. Recientemente se desplazó a la localidad trasalpina de Montefiore para recoger la distinción que se le otorgó y que no fue otra que el 'Premio Especial de Artes Literarias' por su producción de obras literarias de alta calidad y su habilidad narrativa. 

La primera reacción que tuvo la autora crucense tras conocer en septiembre que le concedieron el cuarto premio fue decir que esta “super contenta” de compartir con todos sus seguidores el hecho de volver a ser galardonada, así como "encantada con mi cuarto Premio Pegasus". Ana Lojo manifestó que “teño que aceptar que volvín a emocionarme moito ao ler a notificación de que recibira outro Premio Pegasus, esta vez polo compromiso coa producción de obras literarias de alta calidade”. 

También indicó que a este premio presentó sus tres obras que, como ya se indicó en su momento, ya fueron distinguidas en distintas ciudades europeas, “e tamén presentei 25 poemiñas  con temática diversa, incluso sobre a nosa terra, Galicia”. Por último, declaró que el premio “volveume a facer moitísima ilusión, non só polo seu significado dentro do mundo das letras, senón tamén porque as dúas novelas conteñen a lingua galega, que volve a traspasar fronteiras e ser apreciada por un xurado internacional”.

Hasta la fecha le habían concedido el Premio Pegasus en la categoría internacional en Ciudad de Cattolica 2024 por su poemario '5', el Premio Especial de la Crítica de los Premios Pegasus en Lugano para 'Marea Morta' y el Premio Especial Libro de Oro 2025 de los Premios Pegasus en Roma para 'Estela de cartas. Alph@'.

