Boiro

Una subvención de la Diputación permite a Boiro la compra de camillas plegables, cámara térmica y ropa técnica de rescate y emergencias

La adquisición de ese material permitirá facilitar la realización de tareas del servicio de Protección Civil e Emerxencias, como la atención en accidentes de cualquier tipo y apoyo en eventos

Chechu López
22/10/2025 13:50
El alcalde, José Ramón Romero, visitó esta mañana la base de Protección Civil para conocer esas adquisiciones de material
Cedida

La Diputación de A Coruña otorgó subvenciones por un importe total de 10.390 euros al Ayuntamiento boirense para actividades e inversiones para impulsar y reforzar los servicios que las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil prestan a los ciudadanos, y que fueron destinadas a la compra de ropa y material de emergencias. 

El alcalde, José Ramón Romero, visitó esta mañana la base de Protección Civil para conocer esas adquisiciones de material, entre el que había camillas plegables, linterna y cámara térmica, así como ropa técnica de rescate y emergencias. 

Fuentes municipales indicaron que, con la incorporación de este material, se pretende facilitar la realización de tareas del servicio de Protección Civil e Emerxencias, como la atención en accidentes de cualquier tipo, así como la colaboración y apoyo en materia de seguridad en pruebas deportivas y otros eventos. 

También recordaron que el servicio municipal de Protección Civil e Emerxencias de Boiro cuenta con una veintena que, además de lo ya indicado, colaboran en dispositivos de otras localidades para eventos y actividades deportivas o culturales, incidencias solicitadas por el 112 o las fuerzas y cuerpos de seguridad, tales como incendios, accidentes de tráfico o búsqueda de desaparecidos. 

