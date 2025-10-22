Heridas tres personas en un accidente de tráfico en la carretera comarcal AC-305 a su paso por Boiro

Una ambulancia del 061 fue movilizada hasta el lugar de la salida de vía para prestar asistencia a las víctimas Chechu Río

Tres personas resultaron heridas, inicialmente de carácter leve, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco después de las dos de esta tarde en la carretera de titularidad autonómica AC-305, a la altura del lugar de Lamas, en la parroquia boirense de Cespón.

Fue un particular el que contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para informar que se había registrado ese siniestro consistente en una salida de vía de un vehículo y que había tres personas que precisaban asistencia sanitaria, y fue entonces cuando se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias les prestó una primera asistencia, procedió a su inmovilización y los trasladó al área de Urxencias del Hospital do Barbanza.

El 061 dio traslado de lo ocurrido al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, desde donde se solicitaron los servicios de la Policía Local, Protección Civil y la dotación de Bomberos de Boiro, así como de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.