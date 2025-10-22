Entregado a la Fundación Stop Leucemia el cheque con los 6.153 euros de la recaudación obtenida en la V Andaina Solidaria Jealsa en Boiro

Carlos Pérez, en representación de la Fundación Stop Leucemia, recogió el cheque con la recaudación de la caminata benéfica Chechu Río

La V Andaina Solidaria Jealsa a beneficio de la Fundación Stop Leucemia -entidad que trabaja en la lucha contra el cáncer hematológico a través de la investigación-, que contó con una participación próxima al millar de personas, logró recaudar un total de 6.153 euros. Esta mañana tuvo lugar en el salón noble del consistorio boirense el acto simbólico de entrega del cheque con ese importe económico con la participación de Margarita Hermo, directora de Relaciones Institucionales de Jealsa; el alcalde boirense, José Ramón Romero, y Carlos Pérez, bioinformático especializado en el análisis de datos biológicos para la mejora en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncohematológicas, y que lo recogió en representación de la fundación.

Margarita Hermo expresó su agradecimiento a todos los participantes y los colaboradores: “Logramos superar a recadación dos últimos anos que vai destinada a unha fundación galega que traballa dende Santiago na investigación da leucemia”. Por su parte, José Ramón Romero dio las gracias a la implicación de la organización, colaboradores y participantes “por poñer o seu gran de area nesta causa solidaria e que redunda no beneficio de todos e todas”. “Este diñeiro serve para que se siga mantendo a investigación que precisa tempo e constancia e que é fundamental para que cheque ao persoal médico e redunde nos pacientes”, afirmó Carlos Pérez.