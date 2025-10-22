El Gobierno de Boiro propondrá destinar los 350.000 euros del POS+Adicional de la Diputación de A Coruña a gasto corriente

La conselleira do Mar visitó el pasado 25 de septiembre las obras de conversión de las antiguas viviendas de los maestros de Boiro en un centro de día para enfermos de Alzheimer Chechu Río

La corporación municipal de Boiro fue convocada para las ocho de esta tarde para la celebración de un pleno ordinario en el que, como asuntos del orden del día, figuran una propuesta del equipo de gobierno de participación en el POS+Adicional 4/2025 de la Diputación de A Coruña, por un importe de 349.858 euros, que propone que sean destinados en su totalidad a gasto corriente.

En dicha sesión plenaria también se debatirá y someterá a aprobación una moción del BNG en relación con las liquidaciones provisionales remitidas a los propietarios afectados por el proyecto de reparcelación de la modificación puntual del Plan Parcial de Barraña para solicitar, entre otras cuestiones, que se revoque el acuerdo de la Junta de gobierno Local del 23 de junio para posponer el cobro de las cantidades reclamadas en tanto no haya certeza del desarrollo del mismo.

La formación frentista sostiene que esas liquidaciones “conteñen diversas partidas de gastos asumidos polo Concello de Boiro de 2005 a 2022, sen que o mesmo recolla xustificación algunha ao respecto da necesidade de reclamar os citados gastos nese momento nin da conveniencia de facelo; circunstancia relevante se temos en conta que se están a repercutir aos propietarios dos terreos cantidades satisfeitas polo Concello hai 20 anos, e que non é previsible, cando menos a medio prazo, un desenvolvemento do plan con repercusións económicas para os mesmos”

Bonificación

Otra de las cuestiones que será abordadas en esa sesión plenaria es la propuesta de concensión de una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre Construciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en favor de la obra de conversión de las antiguas viviendas de los maestros de Boiro en un centro de día para enfermos de Alzheimer promovida por Agadea y que fue declarada de especial interés y utilidad municipal.

También se tratará la aprobación definitiva del Plan Forestal Municipal, el convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y el Ayuntamiento boirense para el cumplimento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

Y, por último, el PSOE presentó una moción para apoyar la propuesta de la nueva planificación eléctrica 2025-2030, "que reforza a rede en Galicia e abre a porta a proxectos industriais sostibles e viables, vencellados á automoción, ao hidróxenorenovable, ao naval sostible, á economía circular e á produción de materiais estratéxicos", según indican los socialistas.

Desde las filas del partido del puño y la rosa piden qeu se proceda de manera inmediata, a través del órgano competente, a dictar una resolución administrativa denegatoria del proxecto industrial de Altri en Palas de Rei, "por resultar inviable técnica e administrativamente, carecer de encaixe na planificación eléctrica e supoñer un grave impacto ambiental e social".