Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

El Gobierno de Boiro propondrá destinar los 350.000 euros del POS+Adicional de la Diputación de A Coruña a gasto corriente

El BNG solicita que se revoque el acuerdo sobre las liquidaciones provisionales remitidas a los dueños afectados por el proyecto de reparcelación de la modificación puntual del Plan Parcial de Barraña

Chechu López
22/10/2025 23:01
La conselleira do Mar visitó el pasado 25 de septiembre las obras de conversión de las antiguas viviendas de los maestros de Boiro en un centro de día para enfermos de Alzheimer
La conselleira do Mar visitó el pasado 25 de septiembre las obras de conversión de las antiguas viviendas de los maestros de Boiro en un centro de día para enfermos de Alzheimer
Chechu Río

La corporación municipal de Boiro fue convocada para las ocho de esta tarde para la celebración de un pleno ordinario en el que, como asuntos del orden del día, figuran una propuesta del equipo de gobierno de participación en el POS+Adicional 4/2025 de la Diputación de A Coruña, por un importe de 349.858 euros, que propone que sean destinados en su totalidad a gasto corriente. 

En dicha sesión plenaria también se debatirá y someterá a aprobación una moción del BNG en relación con las liquidaciones provisionales remitidas a los propietarios afectados por el proyecto de reparcelación de la modificación puntual del Plan Parcial de Barraña para solicitar, entre otras cuestiones, que se revoque el acuerdo de la Junta de gobierno Local del 23 de junio para posponer el cobro de las cantidades reclamadas en tanto no haya certeza del desarrollo del mismo.

La formación frentista sostiene que esas liquidaciones “conteñen diversas partidas de gastos asumidos polo Concello de Boiro de 2005 a 2022, sen que o mesmo recolla xustificación algunha ao respecto da necesidade de reclamar os citados gastos nese momento nin da conveniencia de facelo; circunstancia relevante se temos en conta que se están a repercutir aos propietarios dos terreos cantidades satisfeitas polo Concello hai 20 anos, e que non é previsible, cando menos a medio prazo, un desenvolvemento do plan con repercusións económicas para os mesmos”

Bonificación

Otra de las cuestiones que será abordadas en esa sesión plenaria es la propuesta de concensión de una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre Construciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en favor de la obra de conversión de las antiguas viviendas de los maestros de Boiro en un centro de día para enfermos de Alzheimer promovida por Agadea y que fue declarada de especial interés y utilidad municipal. 

También se tratará la aprobación definitiva del Plan Forestal Municipal, el convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y el Ayuntamiento boirense para el cumplimento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

Y, por último, el PSOE presentó una moción para apoyar la propuesta de la nueva planificación eléctrica 2025-2030, "que reforza a rede en Galicia e abre a porta a proxectos industriais sostibles e viables, vencellados á automoción, ao hidróxenorenovable, ao naval sostible, á economía circular e á produción de materiais estratéxicos", según indican los socialistas.

Desde las filas del partido del puño y la rosa piden qeu se proceda de manera inmediata, a través del órgano competente, a dictar una resolución administrativa denegatoria del proxecto industrial de Altri en Palas de Rei, "por resultar inviable técnica e administrativamente, carecer de encaixe na planificación eléctrica e supoñer un grave impacto ambiental e social".

Te puede interesar

Uno de los elementos lumínicos en la localidad, el año pasado

Vilanova licita el contrato para la instalación del alumbrado de Navidad por 77.600 euros
Beni Yáñez
Mariola Sampedro defendió que tendrá más ediles para defender los intereses vecinales

Mariola Sampedro cifra en un 13% el ahorro de su gobierno local en Ribeira, mientras que el exalcalde lo rebaja hasta cerca del 3%
Chechu López
Remeseiro conduce el balón en una acción del duelo del pasado domingo

Remeseiro: “Ser fieles a nuestra idea nos va a permitir esta arriba”
Gonzalo Sánchez
Blanca Manivesa en el partido ante León en el Sara Gómez

Blanca Manivesa, a la espera de unas pruebas médicas para conocer si podrá viajar a Cataluña
María Caldas