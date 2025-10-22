Mi cuenta

Boiro

Condenados a un a multa de 540 euros cada uno a tres cazadores por agredir a un vecino de Boiro que les pidió que no disparasen cerca de una casa

La Audiencia descarta la tesis de la caída accidental que mantuvieron los sospechosos, pues asegura que quedó desvirtuada por la declaración de un testigo directo de los hechos

Chechu López
22/10/2025 12:43
El juicio contra los tres cazadores se celebró en la sección sexta de la Audiencia Provincial en Santiago de Compostela
Chechu Río

La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a tres cazadores al pago de una multa de 540 euros a cada uno por lesionar a un vecino de Boiro que les llamó la atención por disparar a veinte metros de la vivienda de la que era su pareja en el momento de suceder los hechos. El tribunal los ha considerado autores de un delito leve de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal. Además, deberán indemnizar conjuntamente a la víctima con 429 euros.

En la sentencia, la Sala relata que los acusados, en lugar de abandonar el lugar, agredieron al afectado. En concreto, entiende probado que uno de ellos lo agarró del cuello y lo tiró al suelo, donde los otros dos sospechosos le propinaron patadas en varias partes del cuerpo y saltaron sobre su espalda. Como consecuencia de los hechos, sufrió diversas contusiones y erosiones, de las que tardó en curar 11 días.

Los magistrados destacan que la prueba practicada en el juicio “no resultó suficiente para enervar la presunción de inocencia” de los acusados. El tribunal descarta la tesis de la caída accidental que mantuvieron los sospechosos, pues asegura que quedó desvirtuada por la declaración de un testigo directo de los hechos. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG.

