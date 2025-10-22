Mi cuenta

Boiro

Amicos, junto a otras entidades, impulsa la segunda fase de su laboratorio participativo de revalorización de basuras plásticas marinas

El comité técnico del proyecto conoció el trabajo de los activistas medioambientales de la asociación que participan en la actividad de prototipado e impresión 3D con filamento de plástico reciclado

Chechu López
22/10/2025 15:19
El comité técnico conoció el trabajo de los activistas medioambientales de Amicos que participan en la actividad de prototipado e impresión 3D con filamento de plástico reciclado
Cedida

El Centro Integral Amicos recibió la visita del comité técnico de revalorización de basuras plásticas marinas del proyecto de laboratorio participativo Lab-Mar, impulsado dicha asociación, junto con la Fundación para la Pesca y el Marisqueo (Fundamar) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el Fempa, y al que se le pretende dar continuidad con una segunda fase. 

Durante su visita, el comité conoció de primera mano el trabajo de los activistas medioambientales de Amicos que participan en la actividad de prototipado e impresión 3D con filamento de plástico reciclado, una de las acciones formativas y de innovación desarrolladas al amparo del Lab-Mar. En este espacio, los participantes tienen la oportunidad de aprender a diseñar y producir piezas útiles vinculadas al cuidado del mar, como agujas para tejer redes o ceniceros para playas y embarcaciones, ejemplos de economía circular y compromiso ambiental. 

La actividad permitió al comité observar como la formación ambiental y tecnológica se convierte en una herramienta de inclusión social y laboral, ofreciendo oportunidades de desarrollo y empleo a las personas con discapacidad intelectual, a la vez que se impulsa la conciencia ecológica y el cuidado de los ecosistemas marinos.

Tras la visita al taller de impresión 3D, los representantes de las entidades socias presentaron el nuevo proyecto Lab-Mar II, que da continuidad al trabajo iniciado y amplía las líneas de acción en materia de reciclaje, economía azul y educación ambiental. Además, escucharon la lectura del cuento ‘A pandilla do río Toitiña’ para el alumnado del CEEPR Amicos y que consistió en una historia que promueve valores de cuidado del medio ambiente y trabajo en equipo entre niños y que finaliza con el juego ‘Re-Solución’, ambientado en  la temática del reciclaje marino con especial énfasis en la proactividad juvenil en material de sostenibilidad ambiental.

El director xeral de Amicos, Xoán España, destacó que “a visita do comité é unha oportunidade para amosar o impacto real deste proxecto, no que as persoas con discapacidade intelectual son protagonistas do cambio e activistas polo medio mariño”. Por su parte, la gerente de Fundamar, Cristina Fernández subrayó “a importancia de dar unha segunda vida aos residuos mariños a través da innovación e da colaboración entre entidades sociais e o sector pesqueiro, sempre revertinto no beneficio socioeconómico do sector. Ademáis, enfatizouse a necesidade de levar a cabo unha sensibilización dende idades tempranas”. Dende la FNCP, Fabián Ben Conde destacó que “proxectos como Lab-Mar contribuyen a reforzar la economía social vinculada al mar y a sensibilizar sobre la necesidad de proteger los ecosistemas.  Con esta visita, o Lab-Mar sigue avanzando en su meta de proteger y conservar los ecosistemas marinos de Galicia y Andalucía, promoviendo la formación inclusiva, la economía circular y la participación ciudadana en la lucha contra las basuras marinas.

