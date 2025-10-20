Programadas en Boiro unas jornadas sobre compostaje doméstico, separación de residuos y aprovechamiento vegetal para los días 24 y 31 de este mes

Más de 300 familias boirenses participaban hace dos años en el programa municipal de compostaje doméstico y recibieron la formación correspondiente Cedida

El Ayuntamiento boirense promueve para el 24 y 31 de este mes, de tarde, unas jornadas prácticas de compostaje doméstico, separación de residuos y aprovechamiento vegetal para personas que disponen de compostero o que quieren iniciarse en esas prácticas. La actividad es gratuita y sus plazas son limitadas, por lo que es necesaria la inscripción previa a través de un formulario que está disponible en la página web municipal o a través del envío de un mensaje con los datos personales a la dirección de correo electrónico medioambiente@boiro.org o bien llamando al teléfono de contacto 981 377 585.

En dichas jornadas se abordará un primer bloque sobre el nuevo modelo de recogida de residuos, el sistema actual y los cambios que se producirán con la separación de la materia orgánica, y se hablará de los huertos urbanos y su ejemplo para aprovechamiento sostenible. Y se llevará a cabo un taller de agricultura ecológica y aprovechamiento vegetal con una demostración sobre remedios naturales para combatir plagas y técnicas de conservación de productos vegetales.