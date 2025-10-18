Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

La Cemma exhibe hasta el 4 de noviembre en el consistorio de Boiro su muestra sobre cetáceos y otras especies del litoral gallego

'Golfiños na Proa' consta de paneles informativos de los cetáceos y mamíferos marinos de Galicia y restos óseos de cetáceos, lobos marinos y tortugas

Chechu López
18/10/2025 19:36
José Ramón Romero y Rosa Ana García atienden las explicaciones de un guía sobre el contenido de la exposición 'Golfiños na Proa'
Cedida

El vestíbulo de la casa consistorial de Boiro alberga hasta el 4 de noviembre la exposición 'Golfiños na Proa', organizada por la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) para difundir la diversidad de cetáceos y otras especies que habitan en el litoral gallego. La diputada de Medio Ambiente, Rosa Ana García, que participó en la inauguración con el alcalde, José Ramón Romero, concienció sobre la importancia de proteger el medio marino y las costas, “especialmente a Ría de Arousa, porque é un tesouro de biodiversidade mariña”. 

Además, García hizo especial hincapié en las “especies como a toniña ibérica, un mamífero mariño que se atopa en perigo de extinción, a pesar de ter en Galicia a maior poboación de toda a costa ibérica”. “Con iniciativas coma esta exposición reforzamos o noso compromiso coa educación ambiental e a conservación do noso valioso patrimonio natural”, subrayó. 

'Golfiños na Proa' consta de paneles informativos de los cetáceos y mamíferos marinos de Galicia y restos óseos de cetáceos, lobos marinos y tortugas y podrá visitarse de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 horas. En este sentido, Romero destacó también el valor educativo y de concienciación ambiental de esta muestra. Por ello, la Diputación de A Coruña pone a disposición de los colegios de Boiro la posibilidad de hacer visitas guiadas para acercar a los escolares a la fauna litoral a través de las explicaciones de los técnicos de la Cemma. 

