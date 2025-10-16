Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Imparten en Boiro un curso de iniciación a la lengua y cultura galegas que impulsa el Concello a persoas recién llegadas a la comunidad autonómica

Su objetivo es fomentar la integración y la inclusión sociocultural efectiva en el territorio, abordando vocabulario, fonética y ortografía, así como recursos de carácter cultural e histórico

Chechu López
16/10/2025 21:20
La concejala de Ensino, Carmen Silva, asistió esta semana a la presentación del curso de iniciación a la lengua y cultura gallegas y les deseó a los asistentes que esa formación les sea útil
La concejala de Ensino, Carmen Silva, asistió esta semana a la presentación del curso de iniciación a la lengua y cultura gallegas y les deseó a los asistentes que esa formación les sea útil
Cedida

Un curso de iniciación a la lengua y cultura galegas que impulsa el Ayuntamiento boirense para persoas recientemente llegadas a la comunidad autonómica que deseen acercarse a ambas. Esta formación, impartida por la técnica de Educación, es de carácter presencial tiene lugar todos los miércoles en horario vespertino en el centro social de la villa y consta de un total de 20 horas de formación.

El objetivo que se persigue con esta acción pasa por fomentar la integración y la inclusión sociocultural efectiva en el territorio, abordando vocabulario, fonética y ortografía, así como recursos de carácter cultural e histórico. La concejala de Ensino, Carmen Silva, asistió esta semana a su presentación y les dio la bienvenida a todos los asistentes y les deseó “que a formación sexa produtiva e poidades saír de aquí cunhas nocións básicas da nosa lingua e a nosa cultura e que vos sirvan para podervos seguir formando e coñecendo o noso entorno e as nosas costumes”.

Te puede interesar

_ONI0232_17174923

Urovesa recibe 132 millones para crear un nuevo vehículo militar
Fátima Pérez
El campo del Chispa acoge los entrenamientos específicos para porteros de la academia de alto rendimiento

La “Goalkeeper Brain Academy” se consolida en su segundo año en Corón
Gonzalo Sánchez
El alcalde, Gonzalo Durán, presentó la programación festiva

El Concello de Vilanova asume la organización de San Simón de Baión tras quedarse sin comisión
A. Louro
Galerías a oscuras

Un apagón que hizo recordar al de abril en Vilagarcía
Olalla Bouza