Imparten en Boiro un curso de iniciación a la lengua y cultura galegas que impulsa el Concello a persoas recién llegadas a la comunidad autonómica

La concejala de Ensino, Carmen Silva, asistió esta semana a la presentación del curso de iniciación a la lengua y cultura gallegas y les deseó a los asistentes que esa formación les sea útil Cedida

Un curso de iniciación a la lengua y cultura galegas que impulsa el Ayuntamiento boirense para persoas recientemente llegadas a la comunidad autonómica que deseen acercarse a ambas. Esta formación, impartida por la técnica de Educación, es de carácter presencial tiene lugar todos los miércoles en horario vespertino en el centro social de la villa y consta de un total de 20 horas de formación.

El objetivo que se persigue con esta acción pasa por fomentar la integración y la inclusión sociocultural efectiva en el territorio, abordando vocabulario, fonética y ortografía, así como recursos de carácter cultural e histórico. La concejala de Ensino, Carmen Silva, asistió esta semana a su presentación y les dio la bienvenida a todos los asistentes y les deseó “que a formación sexa produtiva e poidades saír de aquí cunhas nocións básicas da nosa lingua e a nosa cultura e que vos sirvan para podervos seguir formando e coñecendo o noso entorno e as nosas costumes”.