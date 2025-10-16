Arranca la segunda fase de las tareas anuales de desbroce de carreteras, pistas y caminos de parroquias de Boiro y que se prevé que acaben en 3 meses

Los concejales de Medio Ambiente y de Medio Rural supervisaron esta mañana los trabajos de desbroce en el lugar de Graso Cedida

El Ayuntamiento de Boiro inició la segunda fase de desbroces en todas las parroquias del municipio, bajo la supervisión esta mañana en el lugar de Graso por parte de los concejales de Medio Ambiente y de Medio Rural, Olga González y Francisco Bermúdez, respectivamente.

Esas tareas, que está previsto que rematen dentro de tres meses, se están desarrollándose en la actualidad en la parroquia de Abanqueiro, y desde el Gobierno local, que recordó que la primera fase de esas labores tuvo lugar antes del verano, se anuncia que se realizarán de manera progresiva en el resto de la localidad.

Igualmente, señalan que los desbroces se acometen en vías, pistas y caminos de titularidad municipal tanto de manera mecánica como manual para adaptarse a las características de cada espacio, "incidindo especialmente naqueles lugares nos que pode existir un perigo por motivos de visibilidade de condutores e peóns", precisaron desde el Ejecutivo local.