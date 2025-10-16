Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Arranca la segunda fase de las tareas anuales de desbroce de carreteras, pistas y caminos de parroquias de Boiro y que se prevé que acaben en 3 meses

El Gobierno local precisa que se esas tareas acometen de manera mecánica y manual, incidiendo especialmente en los lugares donde puede haber peligro por razón de visibilidad de conductores y peatones

Chechu López
16/10/2025 16:19
Los concejales de Medio Ambiente y de Medio Rural supervisaron esta mañana los trabajos de desbroce en el lugar de Graso
Los concejales de Medio Ambiente y de Medio Rural supervisaron esta mañana los trabajos de desbroce en el lugar de Graso
Cedida

El Ayuntamiento de Boiro inició la segunda fase de desbroces en todas las parroquias del municipio, bajo la supervisión esta mañana en el lugar de Graso por parte de los concejales de Medio Ambiente y de Medio Rural, Olga González y Francisco Bermúdez, respectivamente. 

Esas tareas, que está previsto que rematen dentro de tres meses, se están desarrollándose en la actualidad en la parroquia de Abanqueiro, y desde el Gobierno local, que recordó que la primera fase de esas labores tuvo lugar antes del verano, se anuncia que se realizarán de manera progresiva en el resto de la localidad. 

Igualmente, señalan que los desbroces se acometen en vías, pistas y caminos de titularidad municipal tanto de manera mecánica como manual para adaptarse a las características de cada espacio, "incidindo especialmente naqueles lugares nos que pode existir un perigo por motivos de visibilidade de condutores e peóns", precisaron desde el Ejecutivo local.

Te puede interesar

Imagen del solar

El Concello de Sanxenxo lleva a Pleno la calificación de la parcela de As Cunchas como equipamiento público
Sandra Rey
Federico García Lorca

Teófilo publica 'Seis poemas galegos' de Federico García Lorca
Olalla Bouza
Maquinaria para la puesta a punto de los campos

El Concello de Vilagarcía invierte 4.000 euros en la puesta a punto de los campos de hierba artificial
Olalla Bouza
Los agentes con el conductor del patinete

La Guardia Civil intercepta un patinete que circulaba de noche por la PO-548 y sin luz
Olalla Bouza