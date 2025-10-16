Abren hasta el 31 de octubre las votaciones para los Premios a la Excelencia Empresarial de Boiro

Lino Escurís recogió uno de los Premios de Honra en la sala A Pusada da Galiza Imaxinaria Cedida

La Asociación Boirense de Empresas abrió hasta el 31 de octubre el plazo de votación para los Premios ABE a la Excelencia Empresarial 2025, con los que se tratará de reconocer "o esforzo, a innovación e a traxectoria das empresas e comercios locais". Desde la patronal local indican que uno de los condicionantes que hacen de estas distinciones un "recoñecemento especialmente valioso" es que los galardones al mejor comercio y empresa son elegidos, con sus votos, por los propios compañeros empresarios socios de la ABE por destacar "polo seu traballo e contribución ao tecido económico de Boiro".

Las votaciones deberán realizarse a través de un formulario online que cada asociado recibirá en su correo electrónico, estableciéndose como única limitación que no se podrá votar a aquellas empresas que ya resultaron premiadas en ediciones anteriores. Además de los dos galardones mencionados, la directiva de la patronal otorgará el Premio de Honra, con el que se pretende distinguir a un empresario por su trayectoria profesional y su contribución a la economía local.

La gala de entrega de estos premios tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en la sala A Pousada da Galiza Imaxinaria, "nunha noite especial na que o tecido empresarial de Boiro volverá reunirse para poñer en valor o talento, o compromiso e a excelencia das súas empresas e na que como novidade, soamente se poderá acceder con invitación física que as empresas asociadas poden solicitar e recoller nas oficinas da ABE", indicaron desde la patronal boirense.

Desde la ABE recuerda que los premiados en ediciones anteriores fueron Farmacia Cimadevila y A Pousada da Galiza Imaxinaria (2017), Baldani Concept Store y La Doce (2018), Super Claudio A Tenda de Pepa y Moai (2019), The Desire Shop, Jealsa y José García Sánchez (2021), Carnicería Moncho Boga, A Terraza do Furancho y José España Silva (2022), Cetárea Angel Mar, Coaxial y Rosa María Teixeira Barcala (2023) y Gastrolab Arousa, Grupo JJ Chicolino y José Otero Arias (2024).